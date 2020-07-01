В Югре половина избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию

"На 10 часов утра в Югре проголосовал 581 201 человек, что составляет 50,77% от числа голосующих. В целом это результат нашей работы на участках в предыдущие шесть дней, и тот подход, который был применен, чтобы избежать скученности на участках, себя оправдал", - сказал Корнеев журналистам.