В Югре половина избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 июл - РИА Новости. Половина избирателей в Ханты-Мансийском автономном округе проголосовали по поправкам в конституцию РФ к утру среды, сообщил руководитель регионального избиркома Денис Корнеев.
"На 10 часов утра в Югре проголосовал 581 201 человек, что составляет 50,77% от числа голосующих. В целом это результат нашей работы на участках в предыдущие шесть дней, и тот подход, который был применен, чтобы избежать скученности на участках, себя оправдал", - сказал Корнеев журналистам.
Он отметил, что из городов региона хорошей явкой отличается Ханты-Мансийск.
Кроме того, по его словам, в избирком Югры не поступило ни одной жалобы. "Нет каких-то обращений, жалоб. По телефону звонки поступают, мы разъяснения даем. Голосование проходит без нареканий", - добавил Корнеев.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля.