В Кузбассе более 80% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию

КЕМЕРОВО, 1 июл - РИА Новости. Число проголосовавших в Кузбассе по поправкам в Конституцию РФ на 12 часов местного времени (08.00 мск) составило 81,29% от общего числа избирателей, сообщили РИА Новости в информационном центре ГАС "Выборы" Кемеровской области.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Как следует из информации ИЦ ГАС: "Выборы, явка проголосовавших на 12 часов местного времени 1 июля составила 81,29% от общего числа избирателей, из них 76,13% избирателей проголосовали с 25 по 30 июня".
Как следует из инфографики информационного центра, лидирует по явке Промышленновский район: на 12 часов местного времени там проголосовали 91,18%. Меньше всего проголосовавших в Центральном районе города Новокузнецка. Явка на 12 часов местного времени там составила 70,21%.