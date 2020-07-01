Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573722435.html
В Кузбассе более 80% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
Число проголосовавших в Кузбассе по поправкам в Конституцию РФ на 12 часов местного времени (08.00 мск) составило 81,29% от общего числа избирателей, сообщили... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T09:11
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
новокузнецк
кемеровская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573719585_0:124:3076:1854_1400x0_80_0_0_e0e0dd26dab98d490099f7dcd50913f7.jpg
https://ria.ru/20200629/1573635988.html
https://ria.ru/20200701/1573618144.html
новокузнецк
кемеровская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573719585_0:124:3076:1854_1400x0_80_0_0_e0e0dd26dab98d490099f7dcd50913f7.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573719585_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_2e65d566c48d99b6161c9da2cfe7fdbd.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573719585_18:0:2066:2048_1400x0_80_0_0_bbeab2a6a1bfe8b87c4dbbc7faea8bf4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, владимир путин, новокузнецк, кемеровская область, общество

В Кузбассе более 80% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию

09:10 01.07.2020 (обновлено: 09:11 01.07.2020)
303
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГолосование по внесению поправок в Конституцию РФ
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 1 июл - РИА Новости. Число проголосовавших в Кузбассе по поправкам в Конституцию РФ на 12 часов местного времени (08.00 мск) составило 81,29% от общего числа избирателей, сообщили РИА Новости в информационном центре ГАС "Выборы" Кемеровской области.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Работа информационного центра ЦИК России
29 июня, 16:09Голосование по поправкам в Конституцию
Австрийский эксперт оценил организацию голосования по поправкам в Москве
Как следует из информации ИЦ ГАС: "Выборы, явка проголосовавших на 12 часов местного времени 1 июля составила 81,29% от общего числа избирателей, из них 76,13% избирателей проголосовали с 25 по 30 июня".
Как следует из инфографики информационного центра, лидирует по явке Промышленновский район: на 12 часов местного времени там проголосовали 91,18%. Меньше всего проголосовавших в Центральном районе города Новокузнецка. Явка на 12 часов местного времени там составила 70,21%.
Конституция Российской Федерации
02:40
История Конституции Российской Федерации
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
1130002
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинНовокузнецкКемеровская областьОбщество
Рекомендуем
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ
В Калмыкии к 1 июля более половины избирателей проголосовали по поправкам
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
В Башкирии явка на голосовании по поправкам превысила 71%
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
В Югре половина избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
В Новосибирске около 37,5 % избирателей проголосовали по поправкам
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
Более 80% избирателей Тувы проголосовали по поправкам в Конституцию
Медики
В Ростовской области столетняя женщина выздоровела от COVID-19
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
В Бурятии явка на голосование по поправкам к 10.00 составила 58,15%
Мужчина на избирательном участке во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
В Волгоградской области более 60% избирателей проголосовали по поправкам
Медицинский работник в реанимационном отделении больницы № 15 им. Филатова
В Москве еще 1796 пациентов вылечились от COVID-19
Вид на Сидней, Австралия
Австралия увеличит оборонный бюджет на 48 миллиардов долларов
Агитационный баннер к общероссийскому голосованию о поправках в Конституцию РФ
В Подмосковье среднесуточная явка на голосование составила около 10%
Сжигание использованных масок в Киеве
На Украине число случаев коронавируса приблизилось к 45 тысячам
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ
В Хакасии явка на голосование по поправкам к 1 июля составила более 40%
\избирательный участок
В Приморье почти 56% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке
На Чукотке шесть сел показали 100% явку на голосовании по Конституции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:59Заседание рабочей группы по поправкам пройдет в пятницу в режиме онлайн
13:57Глава Минкомсвязи выступил за открытие в России офиса Telegram
13:57В Приамурье явка на голосовании по поправкам приблизилась к 56%
13:56В Крыму явка на голосовании по поправкам превысила 72%
13:55В психинтернате в Калмыкии выявили резкую вспышку коронавируса
13:54Эксперт рассказала о вероятности заражения COVID-19 летом
13:53Почти 75% избирателей КБР проголосовали по поправкам к Конституции
13:53Руденя: голосование по конституции - исторический момент
13:51В Хакасии явка на голосовании по поправкам к Конституции превысила 43%
13:51В Калмыкии явка избирателей на голосовании по поправкам составила 62%
13:49В Киргизии за полдня около трех тысяч человек проголосовали по поправкам
13:48В КЧР явка на голосовании по поправкам составила 75,54%
13:47Эксперты назвали голосование по поправкам легитимным и цивилизованным
13:44Цены на нефть марки Brent выросли до 42,37 доллара за баррель
13:43Более 54% избирателей Забайкалья проголосовали по поправкам
13:41В Ярославской области почти 47% избирателей проголосовали по поправкам
13:41Более 93% избирателей Тувы пришли на голосование по поправкам
13:40В Иране число случаев коронавируса превысило 230 тысяч
13:38В Петербурге явка на голосовании по поправкам составила 62,17%
13:35В Москве на Тверском путепроводе затруднено движение
Лента новостейМолния