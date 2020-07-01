https://ria.ru/20200701/1573722268.html
В Подмосковье среднесуточная явка на голосование составила около 10%
Среднесуточная явка за шесть дней голосования по поправкам в конституцию РФ в Московской области составила 9-10%, сообщил председатель Мособлизбиркома Иван... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T09:04
2020-07-01T09:04
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
московская область (подмосковье)
политика
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https://ria.ru/20200701/1573618144.html
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московская область (подмосковье)
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237617_0:74:3084:1809_1400x0_80_0_0_5013524014a853fa3b179081dd299427.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, московская область (подмосковье), политика