В Калининграде открылись последние в России участки для голосования

КАЛИНИНГРАД, 1 июл - РИА Новости. Участки для голосования по поправкам к конституции открылись в Калининградской области последними в стране.

Среда, 1 июля – последний день всероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию РФ.

"Все участки для голосования открыты с 08:00 до 20:00, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени (21.00 мск) 1 июля по всем семи дням голосования", - сообщает избирательная комиссия Калининградской области.

По данным облизбиркома, в регионе работают 546 участков для голосования. Для удобства и безопасности участников голосования была предусмотрена возможность голосовать не только в назначенный день, но и в течение шести дней до дня голосования. С 25 по 29 июня явка в Калининградской области составила 33,94%, проголосовало 275 273 граждан. Численность избирателей, зарегистрированных на территории Калининградской области по состоянию на 1 января 2020 года, составила 809,1 тысячи.