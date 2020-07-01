Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573722212.html
В Калининграде открылись последние в России участки для голосования
Участки для голосования по поправкам к конституции открылись в Калининградской области последними в стране. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T09:03
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
калининградская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573498602_0:0:3059:1721_1400x0_80_0_0_9f4275a1c2bbdce69fed7e398cb42eb5.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200629/1573652645.html
https://ria.ru/20200701/1573618144.html
калининградская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573498602_0:0:3059:1721_1400x0_80_0_0_9f4275a1c2bbdce69fed7e398cb42eb5.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573498602_328:0:3059:2048_1400x0_80_0_0_19f2d6099fe7771856b965274552370a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573498602_754:0:2802:2048_1400x0_80_0_0_83a6556ebdb1537286457d2ec150e389.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, владимир путин, калининградская область, общество

В Калининграде открылись последние в России участки для голосования

09:03 01.07.2020
376
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГолосование по внесению поправок в Конституцию РФ
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 1 июл - РИА Новости. Участки для голосования по поправкам к конституции открылись в Калининградской области последними в стране.
Среда, 1 июля – последний день всероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию РФ.
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на одном из избирательных участков в Симферополе
29 июня, 22:30Сказано в эфире
Электоральный марафон: кто и как голосует по поправкам в Конституцию?ВЦИОМ опубликовал предварительные результаты голосования по поправкам в Конституцию. Согласно данным экзитполов, за принятие поправок проголосовали 76% россиян, против 23,6%, еще 0,4% признались, что испортили бюллетень. По данным ЦИК, на 29 июня явка составила 37,2%.
"Все участки для голосования открыты с 08:00 до 20:00, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени (21.00 мск) 1 июля по всем семи дням голосования", - сообщает избирательная комиссия Калининградской области.
По данным облизбиркома, в регионе работают 546 участков для голосования. Для удобства и безопасности участников голосования была предусмотрена возможность голосовать не только в назначенный день, но и в течение шести дней до дня голосования. С 25 по 29 июня явка в Калининградской области составила 33,94%, проголосовало 275 273 граждан. Численность избирателей, зарегистрированных на территории Калининградской области по состоянию на 1 января 2020 года, составила 809,1 тысячи.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение, что россияне смогут голосовать с 25 июня по 1 июля.
Конституция Российской Федерации
02:40
История Конституции Российской Федерации
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
200000
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинКалининградская областьОбщество
Рекомендуем
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка к Ржевскому мемориалу
Раскрыто содержание записки, которую Путин передал девушке подо Ржевом
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам
Санитарная обработка класса в школе
Врач рассказал, как изменится обучение в школах с 1 сентября
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
ЦИК назвал регионы с самой высокой и самой низкой явкой на голосовании
Автомобиль Прокуратуры России
Прокуратура организовала проверку из-за гибели подростков в Люберцах
Председатель комитета акционеров Nord Stream 2 Герхард Шредер на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Шредер прокомментировал санкции по "Северному потоку - 2"
Танк Т-14 Армата во время репетиции Парада Победы на военном полигоне Алабино в Московской области
"Теперь их не узнать": что сделали с новейшими танками Т-14
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший
Арепливир
Зонтик от коронавируса. Отечественный препарат защитит от осенней волны
Автомобиль реанимации у городской клинической больницы имени С. С. Юдина в Москв
В Краснодарском крае умер мальчик, которого братья закопали в песок
Актер Виктор Проскурин
Умер актер Виктор Проскурин
Стелла Крым - край Партизанской славы возле пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины
МИД Украины попросил Францию отреагировать на визит евродепутатов в Крым
Президент Украины Владимир Зеленский
Депутат Рады: Зеленский может стать последним президентом Украины
Актер Виктор Проскурин
Названа причина смерти Виктора Проскурина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:57Глава Минкомсвязи выступил за открытие в России офиса Telegram
13:57В Приамурье явка на голосовании по поправкам приблизилась к 56%
13:56В Крыму явка на голосовании по поправкам превысила 72%
13:55В психинтернате в Калмыкии выявили резкую вспышку коронавируса
13:54Эксперт рассказала о вероятности заражения COVID-19 летом
13:53Почти 75% избирателей КБР проголосовали по поправкам к Конституции
13:53Руденя: голосование по конституции - исторический момент
13:51В Хакасии явка на голосовании по поправкам к Конституции превысила 43%
13:51В Калмыкии явка избирателей на голосовании по поправкам составила 62%
13:49В Киргизии за полдня около трех тысяч человек проголосовали по поправкам
13:48В КЧР явка на голосовании по поправкам составила 75,54%
13:47Эксперты назвали голосование по поправкам легитимным и цивилизованным
13:44Цены на нефть марки Brent выросли до 42,37 доллара за баррель
13:43Более 54% избирателей Забайкалья проголосовали по поправкам
13:41В Ярославской области почти 47% избирателей проголосовали по поправкам
13:41Более 93% избирателей Тувы пришли на голосование по поправкам
13:40В Иране число случаев коронавируса превысило 230 тысяч
13:38В Петербурге явка на голосовании по поправкам составила 62,17%
13:35В Москве на Тверском путепроводе затруднено движение
13:35МЧС предупредило москвичей о дожде с градом и сильном ветре
Лента новостейМолния