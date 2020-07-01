В Калининграде открылись последние в России участки для голосования

КАЛИНИНГРАД, 1 июл - РИА Новости. Участки для голосования по поправкам к конституции открылись в Калининградской области последними в стране.
Среда, 1 июля – последний день всероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию РФ.
29 июня, 22:30Сказано в эфиреЭлекторальный марафон: кто и как голосует по поправкам в Конституцию?ВЦИОМ опубликовал предварительные результаты голосования по поправкам в Конституцию. Согласно данным экзитполов, за принятие поправок проголосовали 76% россиян, против 23,6%, еще 0,4% признались, что испортили бюллетень. По данным ЦИК, на 29 июня явка составила 37,2%.
"Все участки для голосования открыты с 08:00 до 20:00, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени (21.00 мск) 1 июля по всем семи дням голосования", - сообщает избирательная комиссия Калининградской области.
По данным облизбиркома, в регионе работают 546 участков для голосования. Для удобства и безопасности участников голосования была предусмотрена возможность голосовать не только в назначенный день, но и в течение шести дней до дня голосования. С 25 по 29 июня явка в Калининградской области составила 33,94%, проголосовало 275 273 граждан. Численность избирателей, зарегистрированных на территории Калининградской области по состоянию на 1 января 2020 года, составила 809,1 тысячи.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение, что россияне смогут голосовать с 25 июня по 1 июля.