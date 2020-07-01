В Новосибирске около 37,5 % избирателей проголосовали по поправкам

"На придомовых территориях в основном в отдаленных населенных пунктах проголосовало более 106 тысяч избирателей… Вне помещений проголосовало чуть более 128 тысяч избирателей. В помещениях для голосования проголосовало 494 тысячи избирателей, то есть более 60% от всех проголосовавших", - сказала глава облизбиркома.