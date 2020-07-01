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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В Новосибирске около 37,5 % избирателей проголосовали по поправкам
Около 37,5% избирателей в Новосибирской области по данным на 12.00 местного времени (08.00 мск) среды проголосовали по внесению поправок в Конституцию России,... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T09:51
политика
конституция рф
голосование по поправкам в конституцию
владимир путин
новосибирск
новосибирская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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политика, конституция рф, владимир путин, новосибирск, новосибирская область

В Новосибирске около 37,5 % избирателей проголосовали по поправкам

09:06 01.07.2020 (обновлено: 09:51 01.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГолосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 1 июл – РИА Новости. Около 37,5% избирателей в Новосибирской области по данным на 12.00 местного времени (08.00 мск) среды проголосовали по внесению поправок в Конституцию России, сообщила журналистам глава облизбиркома Ольга Благо.
"На 12.00 предварительно явка составила 37,5%. Где-то порядка 4% проголосовало уже на сегодняшний день", - сказала она.
По словам Благо, в Новосибирской области 1 июля открыты 2013 избирательных участков, которые работают в штатном режиме. За шесть дней с 25 по 30 июня в регионе проголосовали 729,3 тысячи человек. Это 33,93% от общего количества избирателей Новосибирской области.
"На придомовых территориях в основном в отдаленных населенных пунктах проголосовало более 106 тысяч избирателей… Вне помещений проголосовало чуть более 128 тысяч избирателей. В помещениях для голосования проголосовало 494 тысячи избирателей, то есть более 60% от всех проголосовавших", - сказала глава облизбиркома.
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке
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Голосование организовано с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций. Все желающие члены избирательных комиссий были протестированы на коронавирус. Заболевших не выявлено. В Новосибирской области избиратели могут также отдать свой голос за присвоение Новосибирску почетного звания "Город трудовой доблести".
В Новосибирской области явка на президентских выборах 2018 года на 12.00 местного времени составила 19,95%.
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ
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Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюПолитикаКонституция РФВладимир ПутинНовосибирскНовосибирская область
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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