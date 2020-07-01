https://ria.ru/20200701/1573722154.html
В Хакасии явка на голосование по поправкам к 1 июля составила более 40%
Более 40% избирателей Хакасии пришли на голосование по поправкам в Конституцию РФ к утру 1 июля, сообщается на сайте избиркома республики. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T09:02
2020-07-01T09:02
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
республика хакасия
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573583673_0:263:3076:1993_1400x0_80_0_0_ebe0b6b6aebfa93019436e0c2dda6854.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, республика хакасия, политика
КРАСНОЯРСК, 1 июл – РИА Новости. Более 40% избирателей Хакасии пришли на голосование по поправкам в Конституцию РФ к утру 1 июля, сообщается на сайте избиркома республики.
"Процент участников голосования, получивших бюллетень для голосования, от общего числа включенных в списки участников голосования – 40,55%", - говорится в сообщении.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
По данным избирательной комиссии Хакасии, в республике работает 384 участка для голосования, в том числе три в местах временного нахождения людей. На 1 января в республике было зарегистрировано около 398 тысяч избирателей.
На выборах президента в марте 2018 года на вечер дня голосования явка составила 59,80%, а на выборах в Госдуму в 2016 году – 34,24%.