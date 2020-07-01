В Хакасии явка на голосование по поправкам к 1 июля составила более 40%

Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ

Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ

КРАСНОЯРСК, 1 июл – РИА Новости. Более 40% избирателей Хакасии пришли на голосование по поправкам в Конституцию РФ к утру 1 июля, сообщается на сайте избиркома республики.

"Процент участников голосования, получивших бюллетень для голосования, от общего числа включенных в списки участников голосования – 40,55%", - говорится в сообщении.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.

По данным избирательной комиссии Хакасии, в республике работает 384 участка для голосования, в том числе три в местах временного нахождения людей. На 1 января в республике было зарегистрировано около 398 тысяч избирателей.