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В Гонконге арестовали первого нарушителя закона о нацбезопасности
Полиция Гонконга задержала первого человека за нарушение закона о национальной безопасности, им оказался мужчина с флагом о независимости этого специального... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T09:00
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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гонконг, китай, в мире

В Гонконге арестовали первого нарушителя закона о нацбезопасности

09:00 01.07.2020
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© AP Photo / Vincent YuПолицейские в защитных масках на улице Гонконга
Полицейские в защитных масках на улице Гонконга
© AP Photo / Vincent Yu
Полицейские в защитных масках на улице Гонконга. Архивное фото
ПЕКИН, 1 июл - РИА Новости. Полиция Гонконга задержала первого человека за нарушение закона о национальной безопасности, им оказался мужчина с флагом о независимости этого специального административного района Китая.

"Мужчина был задержан за флаг, призывающий к независимости Гонконга, что является нарушением закона о национальной безопасности Гонконга", - говорится в заявлении полиции, опубликованном в Twitter.

Подчеркивается, что это первое задержание после того, как закон о национальной безопасности вступил в силу.
Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей 30 июня одобрил закон, он вступил в силу в этот же день. В законе обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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