В Гонконге арестовали первого нарушителя закона о нацбезопасности

"Мужчина был задержан за флаг, призывающий к независимости Гонконга, что является нарушением закона о национальной безопасности Гонконга", - говорится в заявлении полиции, опубликованном в Twitter.

Подчеркивается, что это первое задержание после того, как закон о национальной безопасности вступил в силу.

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей 30 июня одобрил закон, он вступил в силу в этот же день. В законе обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.