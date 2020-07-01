https://ria.ru/20200701/1573722120.html
В Гонконге арестовали первого нарушителя закона о нацбезопасности
Полиция Гонконга задержала первого человека за нарушение закона о национальной безопасности, им оказался мужчина с флагом о независимости этого специального... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T09:00
2020-07-01T09:00
гонконг
китай
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гонконг, китай, в мире
ПЕКИН, 1 июл - РИА Новости.
Полиция Гонконга
задержала первого человека за нарушение закона о национальной безопасности, им оказался мужчина с флагом о независимости этого специального административного района Китая.
"Мужчина был задержан за флаг, призывающий к независимости Гонконга, что является нарушением закона о национальной безопасности Гонконга", - говорится в заявлении полиции, опубликованном в Twitter.
Подчеркивается, что это первое задержание после того, как закон о национальной безопасности вступил в силу.
Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей 30 июня одобрил закон, он вступил в силу в этот же день. В законе обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.