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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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На Украине открылись все участки для голосования по Конституции РФ
Все участки для голосования по поправкам к конституции РФ вовремя открылись на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства России в Киеве. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T08:57
голосование по поправкам в конституцию
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
конституция рф, владимир путин, одесса, львов, харьков, украина, в мире

На Украине открылись все участки для голосования по Конституции РФ

08:57 01.07.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБрошюра с текстом Конституции РФ
Брошюра с текстом Конституции РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Брошюра с текстом Конституции РФ. Архивное фото
КИЕВ, 1 июл - РИА Новости. Все участки для голосования по поправкам к конституции РФ вовремя открылись на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства России в Киеве.
Ранее в посольстве сообщили, что на Украине будут открыты четыре участка - в Киеве, Одессе, Харькове и Львове.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Вчера, 07:50Голосование по поправкам в Конституцию
Памфилова считает, что все, кто хотели, ознакомились с поправками
"Все участки открылись вовремя. Есть первые проголосовавшие", - сообщил собеседник агентства.
Голосование продлится до 20.00 мск.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля.
Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Конституция Российской Федерации
02:40
История Конституции Российской Федерации
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинОдессаЛьвовХарьковУкраинаВ мире
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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