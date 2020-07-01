https://ria.ru/20200701/1573722077.html
На Украине открылись все участки для голосования по Конституции РФ
Все участки для голосования по поправкам к конституции РФ вовремя открылись на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства России в Киеве. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T08:57
2020-07-01T08:57
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
одесса
львов
харьков
украина
в мире
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одесса
львов
харьков
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, владимир путин, одесса, львов, харьков, украина, в мире