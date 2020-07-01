В Приморье почти 56% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию

Песков объяснил, почему голосовать по поправкам решили пакетом

Песков объяснил, почему голосовать по поправкам решили пакетом

"Проголосовали 818534 человек, это 55,96%", - сказал Охотников.

По его словам, в Хорольском районе явка превысила 80%. "Явка хорошая, видно, что граждане активно пользуются возможностью проголосовать, несмотря на хорошую погоду ", - сказал Охотников.