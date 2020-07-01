В Приморье почти 56% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию

ВЛАДИВОСТОК, 1 июл – РИА Новости. Почти 56% избирателей в Приморье, по данным на 15.00 (08.00 мск), приняли участие в голосовании по поправкам в конституцию, сообщил журналистам зампредседателя избиркома региона Роман Охотников.
Всего в Приморье зарегистрировано 1 451 286 избирателей. В регионе работают 1 299 стационарных и 46 временных избирательных участков, 211 мест для голосования организованы на военных, промышленных и рыбацких судах, приписанных к портам Владивостока и Находки. Предполагается, что в море за все время проголосуют почти 8,5 тысячи приморцев. За порядком на избирательных участках следят около 5 тысяч общественных наблюдателей.
"Проголосовали 818534 человек, это 55,96%", - сказал Охотников.
По его словам, в Хорольском районе явка превысила 80%. "Явка хорошая, видно, что граждане активно пользуются возможностью проголосовать, несмотря на хорошую погоду ", - сказал Охотников.
"Жалоб не поступало, спокойно проходит процедура голосования... Владивосток очень хорошо голосует", - добавил он.
Явка на выборах президента РФ в 2018 году в Приморье на 15.00 составила 44,99%.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.