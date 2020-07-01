Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573722000.html
В Приморье почти 56% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
Почти 56% избирателей в Приморье, по данным на 15.00 (08.00 мск), приняли участие в голосовании по поправкам в конституцию, сообщил журналистам зампредседателя... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T08:55
голосование по поправкам в конституцию
роман охотников
конституция рф
владимир путин
хорольский район
владивосток
находка
приморский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573172438_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_ef7939bb417de5ff500b9e6dec70eedb.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200630/1573677044.html
https://ria.ru/20200701/1573618144.html
хорольский район
владивосток
находка
приморский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573172438_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_ef7939bb417de5ff500b9e6dec70eedb.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573172438_154:0:2885:2048_1400x0_80_0_0_d05826a32b93ce0707877118188a00bc.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573172438_495:0:2543:2048_1400x0_80_0_0_c4e9ec8d759657c116daa2c0c3ed957b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роман охотников, конституция рф, владимир путин, хорольский район, владивосток, находка, приморский край, общество

В Приморье почти 56% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию

08:55 01.07.2020
169
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк\избирательный участок
\избирательный участок
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
\избирательный участок. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 1 июл – РИА Новости. Почти 56% избирателей в Приморье, по данным на 15.00 (08.00 мск), приняли участие в голосовании по поправкам в конституцию, сообщил журналистам зампредседателя избиркома региона Роман Охотников.
Всего в Приморье зарегистрировано ‪1 451 286‬ избирателей. В регионе работают 1 299 стационарных и 46 временных избирательных участков, 211 мест для голосования организованы на военных, промышленных и рыбацких судах, приписанных к портам Владивостока и Находки. Предполагается, что в море за все время проголосуют почти 8,5 тысячи приморцев. За порядком на избирательных участках следят около 5 тысяч общественных наблюдателей.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Вчера, 13:04
Песков объяснил, почему голосовать по поправкам решили пакетом
"Проголосовали 818534 человек, это 55,96%", - сказал Охотников.
По его словам, в Хорольском районе явка превысила 80%. "Явка хорошая, видно, что граждане активно пользуются возможностью проголосовать, несмотря на хорошую погоду ", - сказал Охотников.
"Жалоб не поступало, спокойно проходит процедура голосования... Владивосток очень хорошо голосует", - добавил он.
Явка на выборах президента РФ в 2018 году в Приморье на 15.00 составила 44,99%.
Конституция Российской Федерации
02:40
История Конституции Российской Федерации
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
500002
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюРоман ОхотниковКонституция РФВладимир ПутинХорольский районВладивостокНаходкаПриморский крайОбщество
Рекомендуем
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка к Ржевскому мемориалу
Раскрыто содержание записки, которую Путин передал девушке подо Ржевом
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
ЦИК назвал регионы с самой высокой и самой низкой явкой на голосовании
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам
Санитарная обработка класса в школе
Врач рассказал, как изменится обучение в школах с 1 сентября
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
Более миллиона крымчан проголосовали по поправкам в Конституцию
Автомобиль Прокуратуры России
Прокуратура организовала проверку из-за гибели подростков в Люберцах
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке № 43 в Казани
В Татарстане назвали число избирателей, проголосовавших к 1 июля
Председатель комитета акционеров Nord Stream 2 Герхард Шредер на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Шредер прокомментировал санкции по "Северному потоку - 2"
Танк Т-14 Армата во время репетиции Парада Победы на военном полигоне Алабино в Московской области
"Теперь их не узнать": что сделали с новейшими танками Т-14
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке
На Чукотке шесть сел показали 100% явку на голосовании по Конституции
Избирательный участок
В Забайкалье более половины избирателей проголосовали по поправкам
Арепливир
Зонтик от коронавируса. Отечественный препарат защитит от осенней волны
Брошюра с текстом Конституции РФ
На Украине открылись все участки для голосования по Конституции РФ
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
В Якутии продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:57Глава Минкомсвязи выступил за открытие в России офиса Telegram
13:57В Приамурье явка на голосовании по поправкам приблизилась к 56%
13:56В Крыму явка на голосовании по поправкам превысила 72%
13:55В психинтернате в Калмыкии выявили резкую вспышку коронавируса
13:54Эксперт рассказала о вероятности заражения COVID-19 летом
13:53Почти 75% избирателей КБР проголосовали по поправкам к Конституции
13:53Руденя: голосование по конституции - исторический момент
13:51В Хакасии явка на голосовании по поправкам к Конституции превысила 43%
13:51В Калмыкии явка избирателей на голосовании по поправкам составила 62%
13:49В Киргизии за полдня около трех тысяч человек проголосовали по поправкам
13:48В КЧР явка на голосовании по поправкам составила 75,54%
13:47Эксперты назвали голосование по поправкам легитимным и цивилизованным
13:44Цены на нефть марки Brent выросли до 42,37 доллара за баррель
13:43Более 54% избирателей Забайкалья проголосовали по поправкам
13:41В Ярославской области почти 47% избирателей проголосовали по поправкам
13:41Более 93% избирателей Тувы пришли на голосование по поправкам
13:40В Иране число случаев коронавируса превысило 230 тысяч
13:38В Петербурге явка на голосовании по поправкам составила 62,17%
13:35В Москве на Тверском путепроводе затруднено движение
13:35МЧС предупредило москвичей о дожде с градом и сильном ветре
Лента новостейМолния