В Якутии продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

ЯКУТСК, 1 июл - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев в среду подписал указ о сохранении режима повышенной готовности из-за коронавируса, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Со 2 июля в регионе начнется второй этап снятия ограничений из-за коронавируса. Федеральные структуры поддержали предложения Якутии. На ежедневном брифинге оперативного штаба Николаев заявил, что третий этап может быть введен в республике через две недели, исходя из эпидемиологической ситуации.
Как отметили в кабмине, в среду глава республики подписал указ о сохранении особого режима для предупреждения дальнейшего распространения коронавируса. "Сохранить на территории Республики Саха (Якутия) режим повышенной готовности для органов управления и сил Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в тексте указа.
По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в Якутии выявлено 44 случая коронавируса, 129 человек выздоровели, подтверждено три летальных исхода. За весь период выявлено 4267 инфицированных COVID-19, из них 3356 (78,6%) - в городе Якутске. 34 человека находятся в тяжелом состоянии. За сутки лабораториями республики обработано 3456 тестов на коронавирус.
Проведение массовых мероприятий, работа кинотеатров и организаций общественного питания запрещена. Сохраняется масочный режим.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В Якутии власти объявили режим повышенного готовности с 17 марта.
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