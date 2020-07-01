В Якутии продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

Со 2 июля в регионе начнется второй этап снятия ограничений из-за коронавируса. Федеральные структуры поддержали предложения Якутии. На ежедневном брифинге оперативного штаба Николаев заявил, что третий этап может быть введен в республике через две недели, исходя из эпидемиологической ситуации.