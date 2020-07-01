Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200701/1573721968.html
В Якутии продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
Глава Якутии Айсен Николаев в среду подписал указ о сохранении режима повышенной готовности из-за коронавируса, сообщает пресс-служба администрации главы и... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T08:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика саха (якутия)
айсен николаев
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156216/34/1562163466_0:38:3170:1821_1400x0_80_0_0_391ba318f7b49d2bf3fa1a12efe7ec89.jpg
республика саха (якутия)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156216/34/1562163466_0:38:3170:1821_1400x0_80_0_0_391ba318f7b49d2bf3fa1a12efe7ec89.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156216/34/1562163466_45:0:2776:2048_1400x0_80_0_0_b78a82780fc25d9f3bc6c3dc90bc8e49.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156216/34/1562163466_386:0:2434:2048_1400x0_80_0_0_b87935189fc152f8c4aa551ec5e41874.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика саха (якутия), айсен николаев, здоровье - общество

В Якутии продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

08:54 01.07.2020
362
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Архивное фото
ЯКУТСК, 1 июл - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев в среду подписал указ о сохранении режима повышенной готовности из-за коронавируса, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Со 2 июля в регионе начнется второй этап снятия ограничений из-за коронавируса. Федеральные структуры поддержали предложения Якутии. На ежедневном брифинге оперативного штаба Николаев заявил, что третий этап может быть введен в республике через две недели, исходя из эпидемиологической ситуации.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
Как отметили в кабмине, в среду глава республики подписал указ о сохранении особого режима для предупреждения дальнейшего распространения коронавируса. "Сохранить на территории Республики Саха (Якутия) режим повышенной готовности для органов управления и сил Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в тексте указа.
По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в Якутии выявлено 44 случая коронавируса, 129 человек выздоровели, подтверждено три летальных исхода. За весь период выявлено 4267 инфицированных COVID-19, из них 3356 (78,6%) - в городе Якутске. 34 человека находятся в тяжелом состоянии. За сутки лабораториями республики обработано 3456 тестов на коронавирус.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Проведение массовых мероприятий, работа кинотеатров и организаций общественного питания запрещена. Сохраняется масочный режим.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В Якутии власти объявили режим повышенного готовности с 17 марта.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевЗдоровье - Общество
Рекомендуем
\избирательный участок
В Приморье почти 56% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
Сотрудники МЧС на месте ДТП в Подмосковье на втором километре автодороги Чехов-Кресты
В Подмосковье восемь человек пострадали в ДТП с автобусом
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
Более миллиона крымчан проголосовали по поправкам в Конституцию
Избирательный участок
В Забайкалье более половины избирателей проголосовали по поправкам
Полицейские в защитных масках на улице Гонконга
В Гонконге арестовали первого нарушителя закона о нацбезопасности
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке
На Чукотке шесть сел показали 100% явку на голосовании по Конституции
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке № 43 в Казани
В Татарстане назвали число избирателей, проголосовавших к 1 июля
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ
В Хакасии явка на голосование по поправкам к 1 июля составила более 40%
Брошюра с текстом Конституции РФ
На Украине открылись все участки для голосования по Конституции РФ
Посетители Токийского диснейленда
Токийский Диснейленд возобновил работу после карантина
Бывший глава МВД Боливии Карлос Ромеро
Экс-главу МВД Боливии перевели из тюрьмы под домашний арест
Женщина голосует по внесению поправок в Конституцию РФ
В Сахалинской области проголосовали 62,64% избирателей
Медицинский работник в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
В Минздраве Казахстана оценили ситуацию с коронавирусом в стране
Японская полиция
В Японии арестовали мужчину, пытавшегося пробраться к кортежу премьера
Агитационный баннер к общероссийскому голосованию о поправках в Конституцию РФ
В Подмосковье среднесуточная явка на голосование составила около 10%
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:57Глава Минкомсвязи выступил за открытие в России офиса Telegram
13:57В Приамурье явка на голосовании по поправкам приблизилась к 56%
13:56В Крыму явка на голосовании по поправкам превысила 72%
13:55В психинтернате в Калмыкии выявили резкую вспышку коронавируса
13:54Эксперт рассказала о вероятности заражения COVID-19 летом
13:53Почти 75% избирателей КБР проголосовали по поправкам к Конституции
13:53Руденя: голосование по конституции - исторический момент
13:51В Хакасии явка на голосовании по поправкам к Конституции превысила 43%
13:51В Калмыкии явка избирателей на голосовании по поправкам составила 62%
13:49В Киргизии за полдня около трех тысяч человек проголосовали по поправкам
13:48В КЧР явка на голосовании по поправкам составила 75,54%
13:47Эксперты назвали голосование по поправкам легитимным и цивилизованным
13:44Цены на нефть марки Brent выросли до 42,37 доллара за баррель
13:43Более 54% избирателей Забайкалья проголосовали по поправкам
13:41В Ярославской области почти 47% избирателей проголосовали по поправкам
13:41Более 93% избирателей Тувы пришли на голосование по поправкам
13:40В Иране число случаев коронавируса превысило 230 тысяч
13:38В Петербурге явка на голосовании по поправкам составила 62,17%
13:35В Москве на Тверском путепроводе затруднено движение
13:35МЧС предупредило москвичей о дожде с градом и сильном ветре
Лента новостейМолния