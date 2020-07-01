В Татарстане назвали число избирателей, проголосовавших к 1 июля

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке № 43 в Казани

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке № 43 в Казани

КАЗАНЬ, 1 июл - РИА Новости. Большинство избирателей Татарстана приняли участие в голосовании по поправкам в конституцию РФ до 1 июля, явка до основного дня голосования составила около 70%, сообщил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев в среду.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит 1 июля, однако избирательные участки открылись для голосования уже 25 июня и работали все эти дни.

"На этот момент в Республике Татарстан (в голосовании) приняли участие большинство избирателей, обладающих правом голоса. По данным на вечер 30 июня, проголосовали 2,056 миллиона избирателей, что составляет 69,85% от общего количества избирателей", - сказал Кондратьев журналистам.

Активное голосование избирателей Татарстана глава ЦИК региона назвал устойчивой традицией общественно-политической жизни республики. При этом он особо отметил обеспеченные на участках для голосования меры безопасности - специальные коврики, регулярная дезинфекция, одноразовые маски, перчатки, ручки для избирателей. Благодаря этому, по его словам, удалось убедить граждан, что голосование на избирательных участках будет безопасным.

Также Кондратьев добавил, что в республике застраховали от заболеваний всех членов участковых и территориальных комиссий.