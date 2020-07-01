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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В Татарстане назвали число избирателей, проголосовавших к 1 июля
Большинство избирателей Татарстана приняли участие в голосовании по поправкам в конституцию РФ до 1 июля, явка до основного дня голосования составила около 70%, РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T08:52
голосование по поправкам в конституцию
вениамин кондратьев
конституция рф
республика татарстан (татарстан)
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573584199_0:0:3146:1771_1400x0_80_0_0_67089ca29f65116fab0d91a1a43179d0.jpg
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60
вениамин кондратьев, конституция рф, республика татарстан (татарстан), политика

В Татарстане назвали число избирателей, проголосовавших к 1 июля

08:52 01.07.2020
847
© Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГолосование по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке № 43 в Казани
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке № 43 в Казани
© Максим Богодвид
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Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке № 43 в Казани
КАЗАНЬ, 1 июл - РИА Новости. Большинство избирателей Татарстана приняли участие в голосовании по поправкам в конституцию РФ до 1 июля, явка до основного дня голосования составила около 70%, сообщил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев в среду.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит 1 июля, однако избирательные участки открылись для голосования уже 25 июня и работали все эти дни.
Конституция Российской Федерации
02:40
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"На этот момент в Республике Татарстан (в голосовании) приняли участие большинство избирателей, обладающих правом голоса. По данным на вечер 30 июня, проголосовали 2,056 миллиона избирателей, что составляет 69,85% от общего количества избирателей", - сказал Кондратьев журналистам.
Активное голосование избирателей Татарстана глава ЦИК региона назвал устойчивой традицией общественно-политической жизни республики. При этом он особо отметил обеспеченные на участках для голосования меры безопасности - специальные коврики, регулярная дезинфекция, одноразовые маски, перчатки, ручки для избирателей. Благодаря этому, по его словам, удалось убедить граждан, что голосование на избирательных участках будет безопасным.
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
08:00
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Также Кондратьев добавил, что в республике застраховали от заболеваний всех членов участковых и территориальных комиссий.
В Татарстане зарегистрировано более 2,9 миллиона избирателей, работают 65 территориальных и 2,8 тысячи участковых избирательных комиссий.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюВениамин КондратьевКонституция РФРеспублика Татарстан (Татарстан)Политика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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