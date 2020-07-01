Более миллиона крымчан проголосовали по поправкам в Конституцию

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Все избирательные участки Крыма открылись в 8 утра мск в последний день голосования по поправкам в конституцию, к утру среды в голосовании уже приняли участие более миллиона избирателей Крыма, сообщил глава избиркома республики Михаил Малышев.