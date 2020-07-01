Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573721902.html
Более миллиона крымчан проголосовали по поправкам в Конституцию
Все избирательные участки Крыма открылись в 8 утра мск в последний день голосования по поправкам в конституцию, к утру среды в голосовании уже приняли участие... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T08:52
голосование по поправкам в конституцию
михаил малышев
конституция рф
республика крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573483522_421:0:3239:1585_1400x0_80_0_0_1ef86a3e921cf4e31c8a77389ec919d9.jpg
https://ria.ru/20200701/1573618144.html
1
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573483522_421:0:3239:1585_1400x0_80_0_0_1ef86a3e921cf4e31c8a77389ec919d9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573483522_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_3806bfdbcab05506e911929c2027de3b.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573483522_467:0:2515:2048_1400x0_80_0_0_c5984f5e783c62398c29b147616c1e62.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил малышев, конституция рф, республика крым, общество

Более миллиона крымчан проголосовали по поправкам в Конституцию

08:52 01.07.2020
251
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкГолосование по внесению поправок в Конституцию РФ
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Все избирательные участки Крыма открылись в 8 утра мск в последний день голосования по поправкам в конституцию, к утру среды в голосовании уже приняли участие более миллиона избирателей Крыма, сообщил глава избиркома республики Михаил Малышев.
"Более одного миллиона крымчан уже приняли участие в голосовании", - сообщил Малышев на брифинге в Симферополе.
Всего правом голоса в республике обладают 1 миллион 499 тысяч 112 человек, сообщил он. Глава избиркома отметил, что в 8 утра (мск) открылись все 1165 избирательных участка.
Конституция Российской Федерации
02:40
История Конституции Российской Федерации
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
1700013
Обсудить 1
Голосование по поправкам в КонституциюМихаил МалышевКонституция РФРеспублика КрымОбщество
Рекомендуем
\избирательный участок
В Приморье почти 56% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке № 43 в Казани
В Татарстане назвали число избирателей, проголосовавших к 1 июля
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке
На Чукотке шесть сел показали 100% явку на голосовании по Конституции
Избирательный участок
В Забайкалье более половины избирателей проголосовали по поправкам
Брошюра с текстом Конституции РФ
На Украине открылись все участки для голосования по Конституции РФ
Агитационный баннер к общероссийскому голосованию о поправках в Конституцию РФ
В Подмосковье среднесуточная явка на голосование составила около 10%
Бывший глава МВД Боливии Карлос Ромеро
Экс-главу МВД Боливии перевели из тюрьмы под домашний арест
Сотрудники МЧС на месте ДТП в Подмосковье на втором километре автодороги Чехов-Кресты
В Подмосковье восемь человек пострадали в ДТП с автобусом
Полицейские в защитных масках на улице Гонконга
В Гонконге арестовали первого нарушителя закона о нацбезопасности
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
В Якутии продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
В Красноярском крае около 47% избирателей проголосовали по поправкам
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
В Пермском крае около 40% избирателей проголосовали по поправкам
Женщина голосует по внесению поправок в Конституцию РФ
В Сахалинской области проголосовали 62,64% избирателей
Посетители Токийского диснейленда
Токийский Диснейленд возобновил работу после карантина
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
В Калининграде открылись последние в России участки для голосования
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:57Глава Минкомсвязи выступил за открытие в России офиса Telegram
13:57В Приамурье явка на голосовании по поправкам приблизилась к 56%
13:56В Крыму явка на голосовании по поправкам превысила 72%
13:55В психинтернате в Калмыкии выявили резкую вспышку коронавируса
13:54Эксперт рассказала о вероятности заражения COVID-19 летом
13:53Почти 75% избирателей КБР проголосовали по поправкам к Конституции
13:53Руденя: голосование по конституции - исторический момент
13:51В Хакасии явка на голосовании по поправкам к Конституции превысила 43%
13:51В Калмыкии явка избирателей на голосовании по поправкам составила 62%
13:49В Киргизии за полдня около трех тысяч человек проголосовали по поправкам
13:48В КЧР явка на голосовании по поправкам составила 75,54%
13:47Эксперты назвали голосование по поправкам легитимным и цивилизованным
13:44Цены на нефть марки Brent выросли до 42,37 доллара за баррель
13:43Более 54% избирателей Забайкалья проголосовали по поправкам
13:41В Ярославской области почти 47% избирателей проголосовали по поправкам
13:41Более 93% избирателей Тувы пришли на голосование по поправкам
13:40В Иране число случаев коронавируса превысило 230 тысяч
13:38В Петербурге явка на голосовании по поправкам составила 62,17%
13:35В Москве на Тверском путепроводе затруднено движение
13:35МЧС предупредило москвичей о дожде с градом и сильном ветре
Лента новостейМолния