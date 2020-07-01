https://ria.ru/20200701/1573721902.html
Более миллиона крымчан проголосовали по поправкам в Конституцию
Все избирательные участки Крыма открылись в 8 утра мск в последний день голосования по поправкам в конституцию, к утру среды в голосовании уже приняли участие... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T08:52
2020-07-01T08:52
голосование по поправкам в конституцию
михаил малышев
конституция рф
республика крым
общество
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https://ria.ru/20200701/1573618144.html
1
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573483522_421:0:3239:1585_1400x0_80_0_0_1ef86a3e921cf4e31c8a77389ec919d9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил малышев, конституция рф, республика крым, общество