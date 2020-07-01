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В Подмосковье восемь человек пострадали в ДТП с автобусом
Восемь человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса и автомобиля такси в Подмосковье, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T11:56
московская область (подмосковье)
происшествия
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московская область (подмосковье)
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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60
московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье восемь человек пострадали в ДТП с автобусом

08:51 01.07.2020 (обновлено: 11:56 01.07.2020)
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© Фото : МЧС РФСотрудники МЧС на месте ДТП в Подмосковье на втором километре автодороги Чехов-Кресты
Сотрудники МЧС на месте ДТП в Подмосковье на втором километре автодороги Чехов-Кресты
© Фото : МЧС РФ
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Восемь человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса и автомобиля такси в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД РФ.
По данным ведомства, ДТП произошло на втором километре автодороги Чехов-Кресты.
"Произошло столкновение автобуса рейсового "ГАЗ" и автомобиля такси Skoda... В результате ДТП автобус перевернулся, внутри находилось 15 пассажиров. Восемь человек получили травы различной степени тяжести, из них двое несовершеннолетних", - сказал собеседник.
Он также добавил, что в числе пострадавших - водитель автобуса, трое находятся в тяжелом состоянии. Сейчас на месте работают сотрудники ДПС.
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25 февраля, 09:31
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Московская область (Подмосковье)Происшествия
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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