https://ria.ru/20200701/1573721878.html
В Подмосковье восемь человек пострадали в ДТП с автобусом
Восемь человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса и автомобиля такси в Подмосковье, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T08:51
2020-07-01T11:56
московская область (подмосковье)
происшествия
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московская область (подмосковье)
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), происшествия