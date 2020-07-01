На Чукотке шесть сел показали 100% явку на голосовании по Конституции

ВЛАДИВОСТОК, 1 июл – РИА Новости. Шесть сел Чукотки показали 100% явку на голосовании по поправкам в конституцию, сообщает правительство региона.
"В шести сёлах региона на участки пришли 100% граждан, включенных в списки участников голосования. Ещё в 17 населённых пунктах Чукотки проголосовало свыше 90%", - говорится в сообщении.
Среди районов самыми активными являются городской округ Эгвекинот, в котором проголосовали больше 85% от включенных в списки участников голосования, и Провиденский городской округ - свыше 82%.
По данным Избирательной комиссии округа, нарушений или жалоб от наблюдателей и участников голосования по-прежнему не поступало.
По данным на 15.00 (06.00 мск) явка на Чукотке превысила 70%.
На Чукотке работает 55 избирательных участков, в том числе пять в Анадыре. Всего в регионе зарегистрировано 33 194 избирателя, более половины из них проголосовали с 25 по 30 июня. В досрочном голосовании в труднодоступных местностях приняли участие более 1700 человек.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.