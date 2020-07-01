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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573721835.html
На Чукотке шесть сел показали 100% явку на голосовании по Конституции
Шесть сел Чукотки показали 100% явку на голосовании по поправкам в конституцию, сообщает правительство региона. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T08:48
голосование по поправкам в конституцию
эгвекинот
чукотка
конституция рф
владимир путин
анадырь
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573449566_0:0:2718:1529_1400x0_80_0_0_39b9566c8409beb78b270e35361db892.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эгвекинот, чукотка, конституция рф, владимир путин, анадырь, общество

На Чукотке шесть сел показали 100% явку на голосовании по Конституции

08:48 01.07.2020
203
© РИА Новости / Александр КряжевЖенщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке
© РИА Новости / Александр Кряжев
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 1 июл – РИА Новости. Шесть сел Чукотки показали 100% явку на голосовании по поправкам в конституцию, сообщает правительство региона.
"В шести сёлах региона на участки пришли 100% граждан, включенных в списки участников голосования. Ещё в 17 населённых пунктах Чукотки проголосовало свыше 90%", - говорится в сообщении.
Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
Вчера, 13:53Голосование по поправкам в Конституцию
Эксперты оценили уровень организации голосования по поправкам
Среди районов самыми активными являются городской округ Эгвекинот, в котором проголосовали больше 85% от включенных в списки участников голосования, и Провиденский городской округ - свыше 82%.
По данным Избирательной комиссии округа, нарушений или жалоб от наблюдателей и участников голосования по-прежнему не поступало.
По данным на 15.00 (06.00 мск) явка на Чукотке превысила 70%.
На Чукотке работает 55 избирательных участков, в том числе пять в Анадыре. Всего в регионе зарегистрировано 33 194 избирателя, более половины из них проголосовали с 25 по 30 июня. В досрочном голосовании в труднодоступных местностях приняли участие более 1700 человек.
Конституция Российской Федерации
02:40
История Конституции Российской Федерации
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>

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Голосование по поправкам в КонституциюЭгвекинотЧукоткаКонституция РФВладимир ПутинАнадырьОбщество
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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