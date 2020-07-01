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Начались кастинги новых сезонов шоу "Голос" и "Голос 60+"
Кастинги новых сезонов шоу "Голос" и "Голос 60+" на Первом канале начались 1 июля, сообщили в пресс-службе вещателя. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T16:25
2020-07-01T16:25
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телевидение, новости культуры, шоу-бизнес, шоу "голос"
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Кастинги новых сезонов шоу "Голос" и "Голос 60+" на Первом канале начались 1 июля, сообщили в пресс-службе вещателя.
"Первого июля на Первом канале начинаются кастинги новых сезонов проектов "Голос" и "Голос 60+". Приемная комиссия пригласит в телецентр "Останкино" самых ярких претендентов из числа тех, кто уже успел подать заявки на участие в конкурсе", - говорится в пресс-релизе.
Кастинги в "Останкино", как отметили в пресс-службе, пройдут с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Вокалисты, успешно преодолевшие стадию кастингов, будут допущены к участию в "слепых прослушиваниях".
Музыкальное шоу "Голос" - российская версия международного вокального проекта The Voice, который идет во многих странах.