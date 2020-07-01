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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573721708.html
В Забайкалье более половины избирателей проголосовали по поправкам
Более половины избирателей Забайкальского края проголосовали по поправкам в конституцию к 12.00 (06.00 мск) 1 июля, сообщается на сайте избирательной комиссии... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T08:42
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
забайкальский край
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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конституция рф, владимир путин, забайкальский край, общество

В Забайкалье более половины избирателей проголосовали по поправкам

08:42 01.07.2020
95
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкИзбирательный участок
Избирательный участок
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Избирательный участок. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 1 июл - РИА Новости. Более половины избирателей Забайкальского края проголосовали по поправкам в конституцию к 12.00 (06.00 мск) 1 июля, сообщается на сайте избирательной комиссии региона.
"Процент участников голосования, получивших бюллетень для голосования, от общего числа включенных в списки участников голосования - 51,09%", - говорится в сообщении.
По данным избирательной комиссии Забайкальского края, на 1 января в регионе зарегистрировано 795 168 избирателей. В крае расположено 930 участков для голосования. Все они открыты для голосующих.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Конституция Российской Федерации
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История Конституции Российской Федерации
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинЗабайкальский крайОбщество
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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