https://ria.ru/20200701/1573721672.html
Экс-главу МВД Боливии перевели из тюрьмы под домашний арест
Бывший глава МВД Боливии Карлос Ромеро, против которого ведут дело о коррупции, был переведен из предварительного заключения в тюрьме Сан-Педро в Ла-Пасе под... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T08:41
2020-07-01T09:19
смена власти в боливии
ла-пас (город)
боливия
в мире
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ла-пас (город)
боливия
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смена власти в боливии, ла-пас (город), боливия, в мире