Экс-главу МВД Боливии перевели из тюрьмы под домашний арест

Прокуратура Боливии ранее предъявила бывшему главе МВД обвинения в недобросовестном выполнении обязанностей и злоупотреблении влиянием. Обвинения были выдвинуты в рамках расследования контрактов по ремонту воздушных судов для управления по борьбе с наркотиками, при заключении которых были допущены нарушения. Суд отправил Ромеро в тюрьму на предварительное заключение на полгода.