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Экс-главу МВД Боливии перевели из тюрьмы под домашний арест
Бывший глава МВД Боливии Карлос Ромеро, против которого ведут дело о коррупции, был переведен из предварительного заключения в тюрьме Сан-Педро в Ла-Пасе под... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T09:19
смена власти в боливии
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353
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смена власти в боливии, ла-пас (город), боливия, в мире

Экс-главу МВД Боливии перевели из тюрьмы под домашний арест

08:41 01.07.2020 (обновлено: 09:19 01.07.2020)
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© AP Photo / Juan KaritaБывший глава МВД Боливии Карлос Ромеро
Бывший глава МВД Боливии Карлос Ромеро
© AP Photo / Juan Karita
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Бывший глава МВД Боливии Карлос Ромеро, против которого ведут дело о коррупции, был переведен из предварительного заключения в тюрьме Сан-Педро в Ла-Пасе под домашний арест, сообщает агентство ABI со ссылкой на адвоката.
Прокуратура Боливии ранее предъявила бывшему главе МВД обвинения в недобросовестном выполнении обязанностей и злоупотреблении влиянием. Обвинения были выдвинуты в рамках расследования контрактов по ремонту воздушных судов для управления по борьбе с наркотиками, при заключении которых были допущены нарушения. Суд отправил Ромеро в тюрьму на предварительное заключение на полгода.
"Насколько мы знаем.., был выдан ордер на домашний арест, и он (Ромеро) покинул тюрьму", - заявила его адвокат Моника Рамирес.
Рамирес уточнила, что её клиент представил все гарантии, что он будет присутствовать на судебном процессе.
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Смена власти в БоливииЛа-Пас (город)БоливияВ мире
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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