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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573721611.html
В Красноярском крае около 47% избирателей проголосовали по поправкам
Почти половина избирателей в Красноярском крае успела проголосовать по поправкам в конституцию к утру 1 июля, сообщается на сайте избирательной комиссии... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T09:51
голосование по поправкам в конституцию
госдума рф
владимир путин
красноярский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
госдума рф, владимир путин, красноярский край

В Красноярском крае около 47% избирателей проголосовали по поправкам

08:39 01.07.2020 (обновлено: 09:51 01.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГолосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 1 июл – РИА Новости. Почти половина избирателей в Красноярском крае успела проголосовать по поправкам в конституцию к утру 1 июля, сообщается на сайте избирательной комиссии региона.
"Процент участников голосования, получивших бюллетень для голосования, от общего числа включенных в списки участников голосования - 47,56%", - говорится в сообщении.
По данным избирательной комиссии Красноярского края, в регионе функционирует 2150 стационарных участков и 39 - в местах временного пребывания граждан. Общее количество избирателей 2066676 человек.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
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Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюГосдума РФВладимир ПутинКрасноярский край
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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