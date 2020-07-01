В Красноярском крае около 47% избирателей проголосовали по поправкам

КРАСНОЯРСК, 1 июл – РИА Новости. Почти половина избирателей в Красноярском крае успела проголосовать по поправкам в конституцию к утру 1 июля, сообщается на сайте избирательной комиссии региона.
"Процент участников голосования, получивших бюллетень для голосования, от общего числа включенных в списки участников голосования - 47,56%", - говорится в сообщении.
По данным избирательной комиссии Красноярского края, в регионе функционирует 2150 стационарных участков и 39 - в местах временного пребывания граждан. Общее количество избирателей 2066676 человек.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
На выборах депутатов ГД Федерального Собрания РФ седьмого созыва в 2016 году явка на вечер в Красноярском крае составила 31,69%.