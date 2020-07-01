Государственный Исторический музей в Москве открылся для посетителей

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Государственный Исторический музей в Москве после долгого перерыва открылся для посетителей в среду, гости могут посетить новый выставочный проект "Медики в годы войны", сообщил РИА Новости директор учреждения Алексей Левыкин.

Исторический музей, как и многие другие учреждения культуры, был закрыт для посетителей с 18 марта в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции.

"Мы с нетерпением ждали этого дня - впервые за 20 лет музей столь долго был закрыт для посетителей. И в новой реальности мы стараемся быть интересными для наших посетителей - за время вынужденного карантина на сайте и медиапортале музея появились сотни новых материалов, наших посетителей ждут новые выставки, книги, образовательные проекты", - отметил Левыкин.

По его словам, посетители смогут увидеть новый выставочный проект ГИМ, подготовленный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, - "Медики в годы войны", который собрал материалы из фондов непосредственно Исторического музея, а также медицинских учреждений и частных собраний. Большинство материалов, в числе которых фронтовая графика, живопись, фотографии, плакаты, документальные материалы, предметы госпитальной посуды, экспонируются впервые.

"Боевые потери военных медиков в годы Великой Отечественной войны занимают второе место после потерь среди солдат стрелковых рот и батальонов. Медики гибли, вытаскивая раненых с поля боя, закрывая их от осколков снарядов своими телами, стоя у операционных столов под обстрелами и бомбежками. Благодаря подвижническому труду советских врачей более 70% раненых были возвращены в строй. Проведена огромная работа по недопущению эпидемий как среди мирного населения, так и на фронте", - сообщил директор.

Как добавили в пресс-службе музея, чтобы представить разные этапы эвакуации и лечения раненых, на выставке показан комплекс графики 1941-42 годов, посвященный известному госпиталю "СЭГ 290", материалы о системе эвакуации раненых военно-санитарными поездами, редкие архивные документы и фотографии, часть из которых еще совсем недавно хранилась под грифом "секретно".

Также гостям доступны для посещения такие проекты, как "Фаберже и придворные ювелиры", которая посвящена российскому ювелирному искусству второй половины ХIХ - начала ХХ века, и "Свобода. Равенство. Братство. Французский революционный фаянс конца XVIII века" о революционном фаянсе как особом явлении в прикладном искусстве Франции.