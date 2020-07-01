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Государственный Исторический музей в Москве открылся для посетителей
Государственный Исторический музей в Москве после долгого перерыва открылся для посетителей в среду, гости могут посетить новый выставочный проект "Медики в... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T10:10
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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новости культуры, выставки, музеи, фаберже, исторический музей

Государственный Исторический музей в Москве открылся для посетителей

10:10 01.07.2020
87
© РИА Новости / Евгения НовоженинаГосударственный Исторический музей. Архивное фото
Государственный Исторический музей. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Государственный Исторический музей в Москве после долгого перерыва открылся для посетителей в среду, гости могут посетить новый выставочный проект "Медики в годы войны", сообщил РИА Новости директор учреждения Алексей Левыкин.
Исторический музей, как и многие другие учреждения культуры, был закрыт для посетителей с 18 марта в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции.
"Мы с нетерпением ждали этого дня - впервые за 20 лет музей столь долго был закрыт для посетителей. И в новой реальности мы стараемся быть интересными для наших посетителей - за время вынужденного карантина на сайте и медиапортале музея появились сотни новых материалов, наших посетителей ждут новые выставки, книги, образовательные проекты", - отметил Левыкин.
По его словам, посетители смогут увидеть новый выставочный проект ГИМ, подготовленный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, - "Медики в годы войны", который собрал материалы из фондов непосредственно Исторического музея, а также медицинских учреждений и частных собраний. Большинство материалов, в числе которых фронтовая графика, живопись, фотографии, плакаты, документальные материалы, предметы госпитальной посуды, экспонируются впервые.
Сотрудник музея проводит дезинфекцию на выставке Медики в годы Великой Отечественной войны в Москве
19 июня, 08:00Культура
Под градом пуль, дождем и ветром. Выставка о подвиге медиков на фронте
"Боевые потери военных медиков в годы Великой Отечественной войны занимают второе место после потерь среди солдат стрелковых рот и батальонов. Медики гибли, вытаскивая раненых с поля боя, закрывая их от осколков снарядов своими телами, стоя у операционных столов под обстрелами и бомбежками. Благодаря подвижническому труду советских врачей более 70% раненых были возвращены в строй. Проведена огромная работа по недопущению эпидемий как среди мирного населения, так и на фронте", - сообщил директор.
Как добавили в пресс-службе музея, чтобы представить разные этапы эвакуации и лечения раненых, на выставке показан комплекс графики 1941-42 годов, посвященный известному госпиталю "СЭГ 290", материалы о системе эвакуации раненых военно-санитарными поездами, редкие архивные документы и фотографии, часть из которых еще совсем недавно хранилась под грифом "секретно".
Также гостям доступны для посещения такие проекты, как "Фаберже и придворные ювелиры", которая посвящена российскому ювелирному искусству второй половины ХIХ - начала ХХ века, и "Свобода. Равенство. Братство. Французский революционный фаянс конца XVIII века" о революционном фаянсе как особом явлении в прикладном искусстве Франции.
Исторический музей следует посещать в средствах индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию, отмечается, что во входных зонах музейного комплекса доступны дезинфицирующие средства, проводится бесконтактная термометрия посетителей и сотрудников. Кроме того, музей рекомендует приобретать билеты в онлайн-формате и придерживаться выбранного времени прихода, так как все посещение организовано по сеансам.
Набор для вина, фирма И. П. Хлебникова, на выставке Фаберже и придворные ювелиры
24 апреля, 16:01Культура
Выставку "Фаберже и придворные ювелиры" в Историческом музее продлят
200000
КультураНовости культурыВыставкиМузеиФабержеИсторический музей
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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