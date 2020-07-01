https://ria.ru/20200701/1573721545.html
Токийский Диснейленд возобновил работу после карантина
Токийский Диснейленд и расположенный рядом с ним DisneySea открылись для посетителей после четырехмесячного перерыва. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T08:38
2020-07-01T08:38
распространение нового коронавируса
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disneyland
токио
в мире
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https://ria.ru/20200622/1573315331.html
токио
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156071/35/1560713583_0:274:3072:2002_1400x0_80_0_0_6acf1c18394c6f59fe4c79725cb6d2e5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, disneyland, токио, в мире