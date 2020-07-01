Токийский Диснейленд возобновил работу после карантина

Посетители должны заранее оформить предварительную запись. На входе у всех измеряют температуру. Во избежание большого скопления людей число посетителей сократили вполовину, а зайти в парк можно только три раза в день. Исключены рукопожатия с героями диснеевских мультфильмов. Также знаменитый парад мультперсонажей будет проходить в разное время без объявления и в сокращенном объеме.