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Токийский Диснейленд возобновил работу после карантина
Токийский Диснейленд и расположенный рядом с ним DisneySea открылись для посетителей после четырехмесячного перерыва. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T08:38
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
disneyland
токио
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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коронавирус covid-19, disneyland, токио, в мире

Токийский Диснейленд возобновил работу после карантина

08:38 01.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПосетители Токийского диснейленда
Посетители Токийского диснейленда
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Посетители Токийского диснейленда. Архивное фото
ТОКИО, 1 июл - РИА Новости. Токийский Диснейленд и расположенный рядом с ним DisneySea открылись для посетителей после четырехмесячного перерыва.
Оба парка были закрыты с конца февраля из-за распространения новой коронавирусной инфекции.
Посетители должны заранее оформить предварительную запись. На входе у всех измеряют температуру. Во избежание большого скопления людей число посетителей сократили вполовину, а зайти в парк можно только три раза в день. Исключены рукопожатия с героями диснеевских мультфильмов. Также знаменитый парад мультперсонажей будет проходить в разное время без объявления и в сокращенном объеме.
Диснейленд в Париже
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В Париже возобновит работу Disneyland
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19DisneylandТокиоВ мире
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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