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В Кузбассе за сутки выявили коронавирус у 41 пациента
Заражение коронавирусом за последние сутки выявлено еще у 41 жителя Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T08:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, кемеровская область

В Кузбассе за сутки выявили коронавирус у 41 пациента

08:38 01.07.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 1 июл - РИА Новости. Заражение коронавирусом за последние сутки выявлено еще у 41 жителя Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у сорока одного пациента подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Двадцать девять пациентов были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечился уже семьсот шестьдесят один человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса девятьсот семьдесят три больных коронавирусом", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
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По данным регионального Роспотребнадзора, 13 новых случаев коронавируса выявлено в Кемерово, семь – в Анжеро-Судженске, четыре – в Новокузнецке, по три – в Юрге и Яйском районе, по два – в Осинниках, Прокопьевске, Промышленновском и Юргинском районах, по одному – в Березовском, Ленинске-Кузнецком и Таштагольском районах.
По данным на среду, всего в Кузбассе выявлены 1744 случая заражения коронавирусом. Десять человек скончались, 761 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8558 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоКемеровская область
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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