В Кузбассе за сутки выявили коронавирус у 41 пациента

"Еще у сорока одного пациента подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Двадцать девять пациентов были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечился уже семьсот шестьдесят один человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса девятьсот семьдесят три больных коронавирусом", - написал глава региона в своем Telegram-канале.