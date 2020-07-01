В Кузбассе за сутки выявили коронавирус у 41 пациента

КЕМЕРОВО, 1 июл - РИА Новости. Заражение коронавирусом за последние сутки выявлено еще у 41 жителя Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у сорока одного пациента подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Двадцать девять пациентов были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечился уже семьсот шестьдесят один человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса девятьсот семьдесят три больных коронавирусом", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
По данным регионального Роспотребнадзора, 13 новых случаев коронавируса выявлено в Кемерово, семь – в Анжеро-Судженске, четыре – в Новокузнецке, по три – в Юрге и Яйском районе, по два – в Осинниках, Прокопьевске, Промышленновском и Юргинском районах, по одному – в Березовском, Ленинске-Кузнецком и Таштагольском районах.
По данным на среду, всего в Кузбассе выявлены 1744 случая заражения коронавирусом. Десять человек скончались, 761 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8558 человек.
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