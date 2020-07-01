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В Сахалинской области проголосовали 62,64% избирателей
Явка избирателей на голосовании по поправкам в Конституцию РФ на Сахалине и Курилах составила 62,64%, сообщила РИА Новости председатель регионального избиркома... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T08:36
2020-07-01T08:36
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
сахалинская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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конституция рф, владимир путин, сахалинская область, общество
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июл – РИА Новости. Явка избирателей на голосовании по поправкам в Конституцию РФ на Сахалине и Курилах составила 62,64%, сообщила РИА Новости председатель регионального избиркома Виктория Черкасова.
"По данным на 15.00 (7.00 мск) на Сахалине и Курилах по поправкам в Конституцию Российской Федерации проголосовало 236 179 человек, что составляет 62,64% от числа участников голосования", - рассказала собеседница агентства.
В настоящее время на островах открыты 309 постоянных и 8 временных участков, экипажи 132 находящихся в плавании судов проголосовали досрочно.
По информации избиркома, наибольшую активность сохраняют избиратели в Курильском, Южно-Курильском, Ногликском и Корсаковском районах.
На выборах президента РФ в 2018 году на это время свой выбор в Сахалинской области
сделали 48,34% избирателей.
На территории Сахалинской области зарегистрированы около 375 тысяч избирателей. С учетом участников голосования, подавших заявление о голосовании по месту нахождения, число участников голосования, включенных в списки, составляет чуть более 378 тысяч.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин
подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.