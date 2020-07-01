Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573721464.html
В Сахалинской области проголосовали 62,64% избирателей
Явка избирателей на голосовании по поправкам в Конституцию РФ на Сахалине и Курилах составила 62,64%, сообщила РИА Новости председатель регионального избиркома... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T08:36
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
сахалинская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573498536_0:0:3061:1723_1400x0_80_0_0_99a27dc21a5b49529b1d877e855d956a.jpg
https://ria.ru/20200630/1573702368.html
https://ria.ru/20200701/1573618144.html
сахалинская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573498536_0:0:3061:1723_1400x0_80_0_0_99a27dc21a5b49529b1d877e855d956a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573498536_330:0:3061:2048_1400x0_80_0_0_c6580b7af98781c881a0ce5bd320deed.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573498536_738:0:2786:2048_1400x0_80_0_0_f45320b8017bd0641834fce0630080a8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, владимир путин, сахалинская область, общество

В Сахалинской области проголосовали 62,64% избирателей

08:36 01.07.2020
90
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖенщина голосует по внесению поправок в Конституцию РФ
Женщина голосует по внесению поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Женщина голосует по внесению поправок в Конституцию РФ . Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июл – РИА Новости. Явка избирателей на голосовании по поправкам в Конституцию РФ на Сахалине и Курилах составила 62,64%, сообщила РИА Новости председатель регионального избиркома Виктория Черкасова.
"По данным на 15.00 (7.00 мск) на Сахалине и Курилах по поправкам в Конституцию Российской Федерации проголосовало 236 179 человек, что составляет 62,64% от числа участников голосования", - рассказала собеседница агентства.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Вчера, 18:38Голосование по поправкам в Конституцию
Володин назвал поправки к Конституции новым этапом в развитии России
В настоящее время на островах открыты 309 постоянных и 8 временных участков, экипажи 132 находящихся в плавании судов проголосовали досрочно.
По информации избиркома, наибольшую активность сохраняют избиратели в Курильском, Южно-Курильском, Ногликском и Корсаковском районах.
На выборах президента РФ в 2018 году на это время свой выбор в Сахалинской области сделали 48,34% избирателей.
На территории Сахалинской области зарегистрированы около 375 тысяч избирателей. С учетом участников голосования, подавших заявление о голосовании по месту нахождения, число участников голосования, включенных в списки, составляет чуть более 378 тысяч.
Конституция Российской Федерации
02:40
История Конституции Российской Федерации
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
400010
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинСахалинская областьОбщество
Рекомендуем
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
В Пермском крае около 40% избирателей проголосовали по поправкам
Избирательный участок
В Забайкалье более половины избирателей проголосовали по поправкам
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
В Красноярском крае около 47% избирателей проголосовали по поправкам
\избирательный участок
В Приморье почти 56% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке
На Чукотке шесть сел показали 100% явку на голосовании по Конституции
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
В Кузбассе за сутки выявили коронавирус у 41 пациента
Бывший глава МВД Боливии Карлос Ромеро
Экс-главу МВД Боливии перевели из тюрьмы под домашний арест
Посетители Токийского диснейленда
Токийский Диснейленд возобновил работу после карантина
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
Более миллиона крымчан проголосовали по поправкам в Конституцию
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке
Почти половина жителей Приамурья проголосовали по поправкам в Конституцию
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
В Новосибирске более 35% избирателей проголосовали по поправкам
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке № 43 в Казани
В Татарстане назвали число избирателей, проголосовавших к 1 июля
Мужчина голосует по вопросу изменений в Конституцию России
В Подмосковье явка на голосовании по поправкам достигла 62,53%
Земля с орбиты Международной космической станции
Российский космонавт рассказал, как его поразил вид на Землю с орбиты
Сотрудники МЧС на месте ДТП в Подмосковье на втором километре автодороги Чехов-Кресты
В Подмосковье восемь человек пострадали в ДТП с автобусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:57Глава Минкомсвязи выступил за открытие в России офиса Telegram
13:57В Приамурье явка на голосовании по поправкам приблизилась к 56%
13:56В Крыму явка на голосовании по поправкам превысила 72%
13:55В психинтернате в Калмыкии выявили резкую вспышку коронавируса
13:54Эксперт рассказала о вероятности заражения COVID-19 летом
13:53Почти 75% избирателей КБР проголосовали по поправкам к Конституции
13:53Руденя: голосование по конституции - исторический момент
13:51В Хакасии явка на голосовании по поправкам к Конституции превысила 43%
13:51В Калмыкии явка избирателей на голосовании по поправкам составила 62%
13:49В Киргизии за полдня около трех тысяч человек проголосовали по поправкам
13:48В КЧР явка на голосовании по поправкам составила 75,54%
13:47Эксперты назвали голосование по поправкам легитимным и цивилизованным
13:44Цены на нефть марки Brent выросли до 42,37 доллара за баррель
13:43Более 54% избирателей Забайкалья проголосовали по поправкам
13:41В Ярославской области почти 47% избирателей проголосовали по поправкам
13:41Более 93% избирателей Тувы пришли на голосование по поправкам
13:40В Иране число случаев коронавируса превысило 230 тысяч
13:38В Петербурге явка на голосовании по поправкам составила 62,17%
13:35В Москве на Тверском путепроводе затруднено движение
13:35МЧС предупредило москвичей о дожде с градом и сильном ветре
Лента новостейМолния