В Сахалинской области проголосовали 62,64% избирателей

Женщина голосует по внесению поправок в Конституцию РФ . Архивное фото

Женщина голосует по внесению поправок в Конституцию РФ

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июл – РИА Новости. Явка избирателей на голосовании по поправкам в Конституцию РФ на Сахалине и Курилах составила 62,64%, сообщила РИА Новости председатель регионального избиркома Виктория Черкасова.

"По данным на 15.00 (7.00 мск) на Сахалине и Курилах по поправкам в Конституцию Российской Федерации проголосовало 236 179 человек, что составляет 62,64% от числа участников голосования", - рассказала собеседница агентства.

В настоящее время на островах открыты 309 постоянных и 8 временных участков, экипажи 132 находящихся в плавании судов проголосовали досрочно.

По информации избиркома, наибольшую активность сохраняют избиратели в Курильском, Южно-Курильском, Ногликском и Корсаковском районах.

На выборах президента РФ в 2018 году на это время свой выбор в Сахалинской области сделали 48,34% избирателей.

На территории Сахалинской области зарегистрированы около 375 тысяч избирателей. С учетом участников голосования, подавших заявление о голосовании по месту нахождения, число участников голосования, включенных в списки, составляет чуть более 378 тысяч.