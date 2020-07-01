Киноакадемия США пригласила более 800 новых членов из 68 стран

ВАШИНГТОН, 1 июл – РИА Новости. Более 800 создателей кино получили приглашение вступить в Киноакадемию США, в числе приглашенных российский монтажер Игорь Литонинский, создатели корейской ленты "Паразиты" и аниматор Дарья Кащеева, сообщила организация.

"Академия кинематографических искусств и наук направляет приглашения вступить в организацию 819 деятелям искусства, которые сделали свой существенный вклад в кинематограф", - сообщила киноакадемия.

По данным организации, которая переживает кризис представительности и активно стремится разнообразить свои ряды, 45% приглашенных – женщины, а 39% - расовые меньшинства. Почти половина приглашенных – не американцы, 49% получивших приглашения представители 68 стран за пределами США.

Согласно представленному киноакадемией списку, приглашение вступить в нее получили южно-корейские актеры из завоевавшей Оскара ленты "Паразиты", чешский аниматор российского происхождения Дарья Кащеева ("Дочь") и российский монтажер Игорь Литонинский ("Дылда", "Сталинград").