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https://ria.ru/20200701/1573721343.html
Киноакадемия США пригласила более 800 новых членов из 68 стран
Более 800 создателей кино получили приглашение вступить в Киноакадемию США, в числе приглашенных российский монтажер Игорь Литонинский, создатели корейской... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T14:01
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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кино и сериалы, новости культуры, оскар (премия)

Киноакадемия США пригласила более 800 новых членов из 68 стран

14:01 01.07.2020
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© AP Photo / Invision/Danny MoloshokСтатуэтка "Оскара"
Статуэтка Оскара
© AP Photo / Invision/Danny Moloshok
ВАШИНГТОН, 1 июл – РИА Новости. Более 800 создателей кино получили приглашение вступить в Киноакадемию США, в числе приглашенных российский монтажер Игорь Литонинский, создатели корейской ленты "Паразиты" и аниматор Дарья Кащеева, сообщила организация.
"Академия кинематографических искусств и наук направляет приглашения вступить в организацию 819 деятелям искусства, которые сделали свой существенный вклад в кинематограф", - сообщила киноакадемия.
По данным организации, которая переживает кризис представительности и активно стремится разнообразить свои ряды, 45% приглашенных – женщины, а 39% - расовые меньшинства. Почти половина приглашенных – не американцы, 49% получивших приглашения представители 68 стран за пределами США.
Согласно представленному киноакадемией списку, приглашение вступить в нее получили южно-корейские актеры из завоевавшей Оскара ленты "Паразиты", чешский аниматор российского происхождения Дарья Кащеева ("Дочь") и российский монтажер Игорь Литонинский ("Дылда", "Сталинград").
В числе новобранцев 2020 года 75 номинантов на премию "Оскар" и 15 победителей. "Те, кто примут приглашение, будут единственными новыми членами академии в 2020 году", - сообщили в организации.
Статуэтки Оскар
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Названа дата проведения церемонии "Оскар"
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КультураКино и сериалыНовости культурыОскар (премия)
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