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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573721319.html
В Пермском крае около 40% избирателей проголосовали по поправкам
Около 40% избирателей в Пермском крае, по данным на 8:00 (06:00 мск), приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, это более 762 тысяч жителей,... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T09:52
политика
голосование по поправкам в конституцию
владимир путин
пермский край
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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политика, владимир путин, пермский край, общество

В Пермском крае около 40% избирателей проголосовали по поправкам

08:32 01.07.2020 (обновлено: 09:52 01.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГолосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России. Архивное фото
ПЕРМЬ, 1 июл - РИА Новости. Около 40% избирателей в Пермском крае, по данным на 8:00 (06:00 мск), приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, это более 762 тысяч жителей, сообщил журналистам представитель избиркома региона.
В среду в РФ наступил последний день голосования по поправкам в Конституцию. В Пермском крае 1787 избирательных участков. Всего в регионе зарегистрировано 1,99 миллиона избирателей, 35% из них проголосовали с 25 по 29 июня, то есть более 650 000 человек. При этом в трети муниципалитетов Пермского края явка участников голосования превысила 50%.
"На данный момент проголосовали более 762 тысяч жителей – порядка 40%", - сказал собеседник агентства.
Явка на выборах президента РФ в 2018 году в Пермском крае составила 66,51% избирателей.
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Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюПолитикаВладимир ПутинПермский крайОбщество
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