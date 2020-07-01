В Пермском крае около 40% избирателей проголосовали по поправкам

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России. Архивное фото

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России

ПЕРМЬ, 1 июл - РИА Новости. Около 40% избирателей в Пермском крае, по данным на 8:00 (06:00 мск), приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, это более 762 тысяч жителей, сообщил журналистам представитель избиркома региона.

В среду в РФ наступил последний день голосования по поправкам в Конституцию. В Пермском крае 1787 избирательных участков. Всего в регионе зарегистрировано 1,99 миллиона избирателей, 35% из них проголосовали с 25 по 29 июня, то есть более 650 000 человек. При этом в трети муниципалитетов Пермского края явка участников голосования превысила 50%.

"На данный момент проголосовали более 762 тысяч жителей – порядка 40%", - сказал собеседник агентства.

Явка на выборах президента РФ в 2018 году в Пермском крае составила 66,51% избирателей.