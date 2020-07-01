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Российский космонавт рассказал, как его поразил вид на Землю с орбиты
Российский космонавт, исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев рассказал, что был удивлен, когда вживую увидел с орбиты круглую Землю,... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T08:32
сергей крикалев
космос - риа наука
роскосмос
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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сергей крикалев, космос - риа наука, роскосмос

Российский космонавт рассказал, как его поразил вид на Землю с орбиты

08:32 01.07.2020
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© Фото : Роскосмос/ Сергей РыжиковЗемля с орбиты Международной космической станции
Земля с орбиты Международной космической станции
© Фото : Роскосмос/ Сергей Рыжиков
Земля с орбиты Международной космической станции. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российский космонавт, исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев рассказал, что был удивлен, когда вживую увидел с орбиты круглую Землю, хотя и так это знал.
"Я помню, как впервые взглянул в иллюминатор. Я был поражен, увидев изогнутую линию горизонта, несмотря на то, что в теории мы все знаем, что мы живём на шаре, но с орбиты ты уже видишь кривизну земной поверхности, и это было первым удивительным моментом", - сказал он в интервью НАСА ТВ, опубликованном на странице "Роскосмоса" в YouTube.
"Повторюсь, я и так это знал, но увидеть своими глазами, насколько тонкий слой атмосферы защищает нас от космического пространства, - это совершенно другой и очень интересный опыт", - добавил космонавт.
Планета Земля
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Сергей КрикалевКосмос - РИА НаукаРоскосмос
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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