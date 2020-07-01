https://ria.ru/20200701/1573721298.html
Российский космонавт рассказал, как его поразил вид на Землю с орбиты
Российский космонавт, исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев рассказал, что был удивлен, когда вживую увидел с орбиты круглую Землю,... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T08:32
2020-07-01T08:32
сергей крикалев
космос - риа наука
роскосмос
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https://ria.ru/20200630/1573670454.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей крикалев, космос - риа наука, роскосмос