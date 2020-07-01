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Гран-при фестиваля "Зеркало" получил фильм "Назир"
Гран-при международного кинофестиваля "Зеркало" имени Андрея Тарковского получил фильм "Назир" режиссера Аруна Картика (Индия, Нидерланды, Сингапур), церемония... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T08:43
культура
юрий колокольников
кино и сериалы
новости культуры
бодров сергей (старший)
андрей тарковский
сергей бодров (младший)
кинофестиваль "зеркало"
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий колокольников, кино и сериалы, новости культуры, бодров сергей (старший), андрей тарковский, сергей бодров (младший), кинофестиваль "зеркало"

Гран-при фестиваля "Зеркало" получил фильм "Назир"

08:43 01.07.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкОткрытие ХII Международного кинофестиваля имени А. Тарковского "Зеркало"
Открытие ХII Международного кинофестиваля имени А. Тарковского Зеркало
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Гран-при международного кинофестиваля "Зеркало" имени Андрея Тарковского получил фильм "Назир" режиссера Аруна Картика (Индия, Нидерланды, Сингапур), церемония закрытия киносмотра проходила во вторник онлайн.
Ведущими церемонии закрытия стали актер Юрий Колокольников и дочь Сергея Бодрова-младшего, актриса Ольга Бодрова.
Гран-при фестиваля получил фильм "Назир" режиссера Аруна Картика (Индия, Нидерланды, Сингапур).
"Я счастлив, у нас в Индии уже полночь. Я бы хотел поздравить вас, что вы смогли осуществить этот фестиваль, это говорит о том, что кино остановить невозможно... Очень надеюсь что мы сможем увидеть друга друга вживую", - сказал Картика по видеосвязи.
Приз за лучшую режиссуру жюри присудило картине "Без особых признаков" режиссера Фернанды Валадес (Мексика, Испания).
Приз за профессиональные достижения достался фильму "Одинокая скала" Алехандро Телемако Таррафа (Аргентина, Мексика, Катар, Великобритания).
Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало" проходил онлайн в городе Юрьевце, на родине режиссера с 25 по 30 июня.
Президент фестиваля – режиссер Сергей Бодров. В конкурсной программе участвовали восемь фильмов из Чехии, Нидерландов, Греции, Аргентины, Мексики, Великобритании, Индии. Россию представлял полнометражный кинодебют фотохудожницы Юлдус Бахтиозиной "Дочь рыбака".
В жюри фестиваля "Зеркало" вошли режиссеры Фред Келеман (Германия), Юхо Куосманен (Финляндия), Лина Чаплин (Израиль) и Петар Вылчанов (Болгария), российская актриса Ольга Сутулова и итальянский киновед, отборщик многих международных фестивалей Алена Шумакова.
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