Гран-при фестиваля "Зеркало" получил фильм "Назир"

"Я счастлив, у нас в Индии уже полночь. Я бы хотел поздравить вас, что вы смогли осуществить этот фестиваль, это говорит о том, что кино остановить невозможно... Очень надеюсь что мы сможем увидеть друга друга вживую", - сказал Картика по видеосвязи.