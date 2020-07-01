Жителя Якутии будут судить за изнасилования детей

"Благодаря слаженной работе сотрудников уголовного розыска МВД по РС (Я), криминалистов и следователя отделения по расследованию преступлений прошлых лет СКР по Якутии, личность злоумышленника была установлена… После утверждения обвинительного заключения прокуратурой республики, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказали в СУСК.