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Жителя Якутии будут судить за изнасилования детей
Житель Якутии предстанет перед судом за нападения и изнасилования детей, сообщает пресс-служба СУСК России по республике. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T08:26
якутск
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
якутск, происшествия

Жителя Якутии будут судить за изнасилования детей

08:26 01.07.2020
2057
© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
ЯКУТСК, 1 июл - РИА Новости. Житель Якутии предстанет перед судом за нападения и изнасилования детей, сообщает пресс-служба СУСК России по республике.
Следствием установлено, что в период с 2001 по 2003 годы, обвиняемый, неоднократно судимый ранее, в состоянии алкогольного опьянения выслеживал и нападал с ножом в подъездах многоквартирных домов города Якутска на несовершеннолетних детей. Используя их беспомощное состояние, он, угрожая убийством, совершал в отношении них преступления сексуального характера. Жертвами преступника стали две девочки 12 и 16 лет, а также два мальчика 7 лет. После каждого преступления насильник заставлял ребенка с закрытыми глазами считать до определенного числа и скрывался.
Как отметили в СУСК, серийные преступления длительное время оставались нераскрытыми. Фигурант дела скрывался, затем он отбывал срок в исправительных учреждениях за совершение других преступлений.
"Благодаря слаженной работе сотрудников уголовного розыска МВД по РС (Я), криминалистов и следователя отделения по расследованию преступлений прошлых лет СКР по Якутии, личность злоумышленника была установлена… После утверждения обвинительного заключения прокуратурой республики, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказали в СУСК.
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