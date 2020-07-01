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Эксперт оценил готовность производителей к запуску маркировки лекарств
Большинство российских фармацевтических производителей готовы к запуску обязательной маркировки лекарств или близки к этому, при этом столкнуться с трудностями... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T08:17
россия
здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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60
россия, здоровье - общество

Эксперт оценил готовность производителей к запуску маркировки лекарств

08:17 01.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупатель у кассы в аптеке
Покупатель у кассы в аптеке
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Покупатель у кассы в аптеке. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Большинство российских фармацевтических производителей готовы к запуску обязательной маркировки лекарств или близки к этому, при этом столкнуться с трудностями могут небольшие аптечные сети, отдельные аптеки и лечебно-профилактические учреждения, прокомментировал РИА Новости директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.
Отвечая на вопрос о готовности к старту обязательной маркировки участников рынка - фармкомпаний, дистрибьюторов, аптек и медучреждений - эксперт сказал: "На уровне производителей все относительно благополучно, по большому счету большинство производителей либо уже готовы, либо близки к этому. Проблемы есть в товаропроводящей цепочке, особенно это касается аптек и лечебно-профилактических учреждений".
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Оператор системы Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) оценивает готовность участников рынка к маркировке лекарств как высокую. "Готовность производителей, дистрибуторов, медучреждений и аптек высокая, теперь необходимо отработать практические навыки. К настоящему времени в системе более 66 тысяч участников (регистрация в системе происходит по ИНН, то есть одним участником системы может быть, например, целая сеть аптек), выдано более 1,2 миллиарда кодов маркировки", - отметили в центре.
По словам Беспалова, за исключением ЦРПТ серьезных оценок готовности системы на сегодняшний день никто не дает. "Крупные сетевые игроки относительно спокойны, риски есть со стороны небольших сетей и неконсолидированной розницы. Там они в том числе потенцируются необходимостью смены порядка налогообложения (отмена Единого налога на вмененный доход, ЕНВД), что само по себе приведет к падению прибыли. Готовность на уровне лечебно-профилактических учреждений тоже предмет дискуссионный", - сказал Беспалов.
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По словам эксперта, самым большим риском в отношении маркировки является риск дефектуры. "Причем он может возникать не только из-за отсутствия каких-то препаратов в аптеках, но и по причине некорректной работы системы, которая тестировалась по большому счету только виртуально и работает далеко не идеально даже с очень небольшим объемом товара, который в настоящее время погружен в систему", - сказал Беспалов.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора системы маркировки, ЦРПТ не ожидает перебоев с поставками лекарств в России или их дефицита из-за запуска обязательной маркировки с 1 июля. "Риски перебоев с поставками или дефицита из-за маркировки отсутствуют. Разработаны алгоритмы на случай технических сложностей на стороне участников оборота, например, отключения интернета в аптеке в момент продажи препарата – его все равно продадут пациенту", - заявили в компании.
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