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В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T08:14
ситуация в днр и лнр
сцкк
луганская народная республика
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, в мире

В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков

08:14 01.07.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 29 июня украинские силовики один раз нарушили режим тишины.
"За 30 июня со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР в СЦКК.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из миномета калибром 120 миллиметров по подконтрольному республике населенному пункту Калиновка. Всего по поселку было выпущено десять мин.
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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