В Новосибирске более 35% избирателей проголосовали по поправкам

По данным на сайте облизбиркома, общая явка избирателей региона в первые два часа с учетом проголосовавших за предыдущие шесть дней составила 35,40%.

В Новосибирской области 1 июля открыты 2013 избирательных участков. По данным облизбиркома, в регионе с 25 по 29 июня проголосовали более 597,8 тысячи избирателей. Это 27,8% от количества избирателей Новосибирской области. Голосование до основного дня проходило в помещениях избирательных участков, на дому, а также на выездных участках. В единый день общероссийского голосования жители могут проголосовать двумя способами: на избирательном участке и на дому по предварительному заявлению.