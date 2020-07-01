В Новосибирске более 35% избирателей проголосовали по поправкам

НОВОСИБИРСК, 1 июл – РИА Новости. Более 35% избирателей в Новосибирской области по данным на 10.00 местного времени (06.00 мск) среды проголосовали по внесению поправок в Конституцию России, сообщает областная избирательная комиссия.
По данным на сайте облизбиркома, общая явка избирателей региона в первые два часа с учетом проголосовавших за предыдущие шесть дней составила 35,40%.
В Новосибирской области 1 июля открыты 2013 избирательных участков. По данным облизбиркома, в регионе с 25 по 29 июня проголосовали более 597,8 тысячи избирателей. Это 27,8% от количества избирателей Новосибирской области. Голосование до основного дня проходило в помещениях избирательных участков, на дому, а также на выездных участках. В единый день общероссийского голосования жители могут проголосовать двумя способами: на избирательном участке и на дому по предварительному заявлению.
Голосование организовано с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций. Все желающие члены избирательных комиссий были протестированы на коронавирус. Заболевших не выявлено. В Новосибирской области избиратели могут также отдать свой голос за присвоение Новосибирску почетного звания "Город трудовой доблести".
В Новосибирской области явка на президентских выборах 2018 года на 10.00 местного времени составляла 5,27%.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.