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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В Новосибирске более 35% избирателей проголосовали по поправкам
Более 35% избирателей в Новосибирской области по данным на 10.00 местного времени (06.00 мск) среды проголосовали по внесению поправок в Конституцию России,... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T09:52
политика
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
новосибирск
новосибирская область
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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политика, конституция рф, владимир путин, новосибирск, новосибирская область, общество

В Новосибирске более 35% избирателей проголосовали по поправкам

08:13 01.07.2020 (обновлено: 09:52 01.07.2020)
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Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 1 июл – РИА Новости. Более 35% избирателей в Новосибирской области по данным на 10.00 местного времени (06.00 мск) среды проголосовали по внесению поправок в Конституцию России, сообщает областная избирательная комиссия.
По данным на сайте облизбиркома, общая явка избирателей региона в первые два часа с учетом проголосовавших за предыдущие шесть дней составила 35,40%.
В Новосибирской области 1 июля открыты 2013 избирательных участков. По данным облизбиркома, в регионе с 25 по 29 июня проголосовали более 597,8 тысячи избирателей. Это 27,8% от количества избирателей Новосибирской области. Голосование до основного дня проходило в помещениях избирательных участков, на дому, а также на выездных участках. В единый день общероссийского голосования жители могут проголосовать двумя способами: на избирательном участке и на дому по предварительному заявлению.
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Голосование организовано с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций. Все желающие члены избирательных комиссий были протестированы на коронавирус. Заболевших не выявлено. В Новосибирской области избиратели могут также отдать свой голос за присвоение Новосибирску почетного звания "Город трудовой доблести".
В Новосибирской области явка на президентских выборах 2018 года на 10.00 местного времени составляла 5,27%.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
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Голосование по поправкам в КонституциюПолитикаКонституция РФВладимир ПутинНовосибирскНовосибирская областьОбщество
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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