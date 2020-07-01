В Иране голосование по поправкам организовали на четырех участках

Голосование по поправкам в конституцию России стартовало в посольстве России в Иране

ТЕГЕРАН, 1 июл – РИА Новости. Голосование по поправкам в конституцию России стартовало в посольстве России в Голосование по поправкам в конституцию России стартовало в посольстве России в Исламской Республике Иран в среду, передает корреспондент РИА Новости.

Из-за коронавируса процесс проходит при соблюдении дистанции и мер индивидуальной безопасности – на расстоянии порядка двух метров расположена разметка, при входе в избирательный участок, организованный в посольстве, измеряют температуру и следят за тем, чтобы у каждого посетителя были перчатки и маски – взять их можно на месте.

Оповещение о необходимости соблюдать меры предосторожности, как и информацию о поправках, можно прочитать на доске перед входом на избирательный участок.

Российские граждане в Иране смогут проголосовать с 8.00 по местному времени (6.30 мск) в течение 12 часов – до 20.00 (18.30 мск) – для этого они могут обратиться как в посольство России в Тегеране, так и российские генконсульства в Исфахане и Реште, где также были организованы участки.

Помимо этого, еще одним средоточием российских граждан в Иране является Бушер, где осуществляется проект с участием российских специалистов по строительству энергоблоков одноименной атомной электростанции. Там был организован четвертый участок, где россияне могут проголосовать по поправкам.