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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573720825.html
В Иране голосование по поправкам организовали на четырех участках
Голосование по поправкам в конституцию России стартовало в посольстве России в Исламской Республике Иран в среду, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T09:17
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
исфахан
иран
в мире
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573722522_0:120:3074:1849_1400x0_80_0_0_2cd5705bc2b4228dfe11a47000312041.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, владимир путин, исфахан, иран, в мире

В Иране голосование по поправкам организовали на четырех участках

08:08 01.07.2020 (обновлено: 09:17 01.07.2020)
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© РИА Новости / Антон БыстровГолосование по поправкам в конституцию России стартовало в посольстве России в Иране
Голосование по поправкам в конституцию России стартовало в посольстве России в Иране
© РИА Новости / Антон Быстров
ТЕГЕРАН, 1 июл – РИА Новости. Голосование по поправкам в конституцию России стартовало в посольстве России в Исламской Республике Иран в среду, передает корреспондент РИА Новости.
Из-за коронавируса процесс проходит при соблюдении дистанции и мер индивидуальной безопасности – на расстоянии порядка двух метров расположена разметка, при входе в избирательный участок, организованный в посольстве, измеряют температуру и следят за тем, чтобы у каждого посетителя были перчатки и маски – взять их можно на месте.
Женщина голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке в посольстве РФ в Баку
07:59Голосование по поправкам в Конституцию
В Баку голосование по Конституции РФ проходит в условиях карантина
Оповещение о необходимости соблюдать меры предосторожности, как и информацию о поправках, можно прочитать на доске перед входом на избирательный участок.
Российские граждане в Иране смогут проголосовать с 8.00 по местному времени (6.30 мск) в течение 12 часов – до 20.00 (18.30 мск) – для этого они могут обратиться как в посольство России в Тегеране, так и российские генконсульства в Исфахане и Реште, где также были организованы участки.
© РИА Новости / Антон БыстровГолосование по поправкам в конституцию России стартовало в посольстве России в Иране
Голосование по поправкам в конституцию России стартовало в посольстве России в Иране
1 из 2
Голосование по поправкам в конституцию России стартовало в посольстве России в Иране
© РИА Новости / Антон Быстров
© РИА Новости / Антон БыстровГолосование по поправкам в конституцию России стартовало в посольстве России в Иране
Голосование по поправкам в конституцию России стартовало в посольстве России в Иране
2 из 2
Голосование по поправкам в конституцию России стартовало в посольстве России в Иране
© РИА Новости / Антон Быстров
1 из 2
Голосование по поправкам в конституцию России стартовало в посольстве России в Иране
© РИА Новости / Антон Быстров
2 из 2
Голосование по поправкам в конституцию России стартовало в посольстве России в Иране
© РИА Новости / Антон Быстров
Помимо этого, еще одним средоточием российских граждан в Иране является Бушер, где осуществляется проект с участием российских специалистов по строительству энергоблоков одноименной атомной электростанции. Там был организован четвертый участок, где россияне могут проголосовать по поправкам.
Конституция Российской Федерации
02:40
История Конституции Российской Федерации
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинИсфаханИранВ мире
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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