В Алтайском крае явка на голосование по поправкам превысила 38%

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России

БАРНАУЛ, 1 июл - РИА Новости. Явка на голосование по поправкам к конституции составила в Явка на голосование по поправкам к конституции составила в Алтайском крае 38,66%, данные на 10.00 по местному времени (6.00 мск) представила журналистам председатель региональной избирательной комиссии Ирина Акимова.

"Участие в голосовании по состоянию на 10.00 приняло 700 905 избирателей по данным мониторинга работы участковых избирательных комиссий, что составляет 38,66% от общего числа участников голосования", - заявила Акимова.

Традиционно более активны жители районов. Там проголосовали более 47% избирателей. Наиболее высокая явка - свыше 70% - в Алейском, Заринском, Ключевском, Родинском районах. В городах Алтайского края проголосовали более 30% избирателей.

"Более, конечно, активно голосование проходит с учетом всей недели голосования в городе Алейске - свыше 46% приняли участие в голосовании, в ЗАТО Сибирском - свыше 56%... в среднем явка участников голосования по Барнаулу практически около 35%... Каких-либо вопросов, жалоб по горячей линии к настоящему времени не поступало", - отметила Акимова.