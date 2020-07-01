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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573720781.html
В Алтайском крае явка на голосование по поправкам превысила 38%
Явка на голосование по поправкам к конституции составила в Алтайском крае 38,66%, данные на 10.00 по местному времени (6.00 мск) представила журналистам... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T08:11
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
алтайский край
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
конституция рф, алтайский край, политика

В Алтайском крае явка на голосование по поправкам превысила 38%

08:06 01.07.2020 (обновлено: 08:11 01.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГолосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
БАРНАУЛ, 1 июл - РИА Новости. Явка на голосование по поправкам к конституции составила в Алтайском крае 38,66%, данные на 10.00 по местному времени (6.00 мск) представила журналистам председатель региональной избирательной комиссии Ирина Акимова.
"Участие в голосовании по состоянию на 10.00 приняло 700 905 избирателей по данным мониторинга работы участковых избирательных комиссий, что составляет 38,66% от общего числа участников голосования", - заявила Акимова.
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История Конституции Российской Федерации
Традиционно более активны жители районов. Там проголосовали более 47% избирателей. Наиболее высокая явка - свыше 70% - в Алейском, Заринском, Ключевском, Родинском районах. В городах Алтайского края проголосовали более 30% избирателей.
"Более, конечно, активно голосование проходит с учетом всей недели голосования в городе Алейске - свыше 46% приняли участие в голосовании, в ЗАТО Сибирском - свыше 56%... в среднем явка участников голосования по Барнаулу практически около 35%... Каких-либо вопросов, жалоб по горячей линии к настоящему времени не поступало", - отметила Акимова.
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22 июня, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
Поправки к Конституции: не отречемся от старого мира
Сегодня в Алтайском крае открылись 1779 участков, 203 из них оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней. Почти 52 тысячи человек воспользовались сервисом "Мобильный избиратель" и выбрали наиболее удобный участок для голосования.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФАлтайский крайПолитика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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