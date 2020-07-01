Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в среду

"Сегодня в столичном регионе будет ощущаться влияние далёкого скандинавского циклона. При переменной облачности во второй половине дня местами не исключаем вероятность небольших кратковременных дождей. В течение дня воздух прогреется до 23-25 градусов в Москве, в столичном регионе мы ожидаем плюс 21 - плюс 26", - сказала Волосюк.