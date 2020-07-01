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Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в среду
Теплая погода, до плюс 25, местами небольшие дожди ожидаются в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T08:05
елена волосюк
москва
общество
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
елена волосюк, москва, общество

Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в среду

08:05 01.07.2020
577
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОтдыхающие на территории парка ВДНХ в Москве
Отдыхающие на территории парка ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на территории парка ВДНХ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Теплая погода, до плюс 25, местами небольшие дожди ожидаются в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня в столичном регионе будет ощущаться влияние далёкого скандинавского циклона. При переменной облачности во второй половине дня местами не исключаем вероятность небольших кратковременных дождей. В течение дня воздух прогреется до 23-25 градусов в Москве, в столичном регионе мы ожидаем плюс 21 - плюс 26", - сказала Волосюк.
По словам синоптика, ветер будет дуть с юго-запада, скорость его невелика - 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление изменится мало и останется пониженным - 742 миллиметра ртутного столба.
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Елена ВолосюкМоскваОбщество
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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