В Москве начался основной день голосования по Конституции

Пять избирательных участков организованы в столичных торговых центрах и Москва-сити: в Центральном детском магазине на Лубянке, МФК "Око", Айкью-квартал, "Афимолл-сити" и Гостином дворе.

За ходом голосования в Москве наблюдают более 20 тысяч человек. Видеонаблюдение ведется на всех участках все семь дней. Кроме того, можно лично понаблюдать за трансляцией на сайте видеонаблюдения, который по предварительной регистрации доступен для всех желающих.