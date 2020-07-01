В Москве начался основной день голосования по Конституции

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Избирательные участки открылись в Москве в последний день голосования по поправкам в конституцию, избиратели смогут отдать свой голос на 3,6 тысячи участков, 178 из них находятся в следственных изоляторах и больницах. Участки будут открыты до 20.00.
Пять избирательных участков организованы в столичных торговых центрах и Москва-сити: в Центральном детском магазине на Лубянке, МФК "Око", Айкью-квартал, "Афимолл-сити" и Гостином дворе.
Обеспечивают проведение голосования по поправкам в конституцию в Москве 45 тысяч человек, это члены территориальных и участковых избирательных комиссий. При этом Мосгоризбирком предпринял все необходимые меры по обеспечению безопасности на участках и при бесконтактном голосовании на дому в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
За ходом голосования в Москве наблюдают более 20 тысяч человек. Видеонаблюдение ведется на всех участках все семь дней. Кроме того, можно лично понаблюдать за трансляцией на сайте видеонаблюдения, который по предварительной регистрации доступен для всех желающих.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании 25-30 июня могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.