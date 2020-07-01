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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573720644.html
В Москве начался основной день голосования по Конституции
Избирательные участки открылись в Москве в последний день голосования по поправкам в конституцию, избиратели смогут отдать свой голос на 3,6 тысячи участков,... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T08:11
голосование по поправкам в конституцию
мосгоризбирком
конституция рф
владимир путин
москва
нижегородская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573677912_0:90:3024:1790_1400x0_80_0_0_4ee9381dacd270d36bdf39a78db939b5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мосгоризбирком, конституция рф, владимир путин, москва, нижегородская область, общество

В Москве начался основной день голосования по Конституции

08:03 01.07.2020 (обновлено: 08:11 01.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖенщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Избирательные участки открылись в Москве в последний день голосования по поправкам в конституцию, избиратели смогут отдать свой голос на 3,6 тысячи участков, 178 из них находятся в следственных изоляторах и больницах. Участки будут открыты до 20.00.
Пять избирательных участков организованы в столичных торговых центрах и Москва-сити: в Центральном детском магазине на Лубянке, МФК "Око", Айкью-квартал, "Афимолл-сити" и Гостином дворе.
Информационно-указательный знак Парковка и знаки дополнительной информации Способ постановки транспортного средства на стоянку, Инвалид и Платные услуги в Москве
00:46Голосование по поправкам в Конституцию
В Москве парковка в основной день голосования будет бесплатной
Обеспечивают проведение голосования по поправкам в конституцию в Москве 45 тысяч человек, это члены территориальных и участковых избирательных комиссий. При этом Мосгоризбирком предпринял все необходимые меры по обеспечению безопасности на участках и при бесконтактном голосовании на дому в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
За ходом голосования в Москве наблюдают более 20 тысяч человек. Видеонаблюдение ведется на всех участках все семь дней. Кроме того, можно лично понаблюдать за трансляцией на сайте видеонаблюдения, который по предварительной регистрации доступен для всех желающих.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании 25-30 июня могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.
Конституция Российской Федерации
02:40
История Конституции Российской Федерации
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюМосгоризбиркомКонституция РФВладимир ПутинМоскваНижегородская областьОбщество
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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