В Приморье опровергли данные о выдаче недействительных бюллетеней

ВЛАДИВОСТОК, 1 июл – РИА Новости. Власти Приморья опровергли информацию о выдаче во Владивостоке недействительных бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию.
Правительство Приморья сообщает, что один из новостных пабликов опубликовал материал о том, что якобы на избирательных участках во Владивостоке выдают недействительные бюллетени без печатей.
"Данная информация недостоверна. Как уточнил заместитель председателя крайизбиркома Роман Охотников, информация о недействительных избирательных бюллетенях на избирательном участке №914 во Владивостоке не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что бюллетень, заснятый на видео, предназначен для комплекса обработки избирательных бюллетеней. Прямоугольную печать участковая комиссия проставляет на лицевой стороне бюллетеня в правом верхнем углу. Круглой печати на избирательном бюллетене быть не должно.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.