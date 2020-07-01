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В ВСНП оценили закон о нацбезопасности Гонконга
Закон о национальной безопасности Гонконга не направлен против "воображаемого врага" в виде продемократического лагеря, заявил на брифинге председатель рабочей... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T07:53
всекитайское собрание народных представителей
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китай
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РИА Новости
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всекитайское собрание народных представителей, пекин, гонконг, китай, сша, в мире

В ВСНП оценили закон о нацбезопасности Гонконга

07:53 01.07.2020
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© REUTERS / Tyrone SiuСотрудники полиции во время акции протеста в Гонконге
Сотрудники полиции во время акции протеста в Гонконге
© REUTERS / Tyrone Siu
Сотрудники полиции во время акции протеста в Гонконге. Архивное фото
ПЕКИН, 1 июл - РИА Новости. Закон о национальной безопасности Гонконга не направлен против "воображаемого врага" в виде продемократического лагеря, заявил на брифинге председатель рабочей комиссии по вопросам законодательства постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Шэнь Чуньяо.
Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей 30 июня одобрил закон о нацбезопасности в Гонконге, он вступил в силу в этот же день. ПК ВСНП также принял решение включить закон в приложение III Основного закона о специальном административном районе Гонконг. В законопроекте обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.
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Закон вызвал недовольство оппозиционных и продемократических сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией. Китай неоднократно напрямую обвинял США в подстрекательстве к протестам и в антикитайской деятельности в Гонконге. Именно прошлогодние массовые протесты во многом стали триггером принятого закона.
"Цель этого закона не в том, чтобы рассматривать продемократический лагерь Гонконга в качестве "воображаемого врага". Закон направлен на противодействие очень узкой категории преступлений, направленных против государственной безопасности", - заявил на брифинге Шэнь Чуньяо.
Он подчеркнул, что население Гонконга очень разнообразно, так же как и политический ландшафт, различные политические партии, в том числе и люди с различными политическими взглядами, будут существовать в Гонконге, но при этом они не должны подрывать национальную безопасность страны.
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"Как говорил товарищ Дэн Сяопин, оппозиция может говорить плохие вещи, критиковать Коммунистическую партию Китая, но вы не должны использовать это в качестве предлога для того, чтобы подрывать нашу национальную безопасность и использовать это в качестве предлога для того, чтобы превратить Гонконг в безопасную гавань для антикитайских сил", - заявил Шэнь Чуньяо.
Он добавил, что правительство Китая в полной мере реализует принцип "одна страна – две системы", что является проявлением толерантности.
"У нас социалистическая система и мы пониманием, что у капиталистической системы есть свои правила политики, но всегда есть та красная черта, базовый принцип, который не должен быть нарушен. Это применено в любом обществе", - заключил чиновник.
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Эксперт прокомментировал закон о национальной безопасности Гонконга
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Всекитайское собрание народных представителейПекинГонконгКитайСШАВ мире
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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