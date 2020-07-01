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В Бразилии суд отменил решение, обязывающее Болсонару носить маску
Федеральный окружной суд отменил предыдущее постановление суда, обязывающее президента страны Жаира Болсонару носить в общественных местах медицинскую маску,... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T07:53
коронавирус covid-19
жаир болсонару
бразилиа
бразилия
в мире
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353
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коронавирус covid-19, жаир болсонару, бразилиа, бразилия, в мире

В Бразилии суд отменил решение, обязывающее Болсонару носить маску

07:53 01.07.2020
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© AP Photo / Andre BorgesПрезидент Бразилии Жаир Болсонару во время акции протеста перед штаб-квартирой ВС Бразилии
Президент Бразилии Жаир Болсонару во время акции протеста перед штаб-квартирой ВС Бразилии
© AP Photo / Andre Borges
МЕХИКО, 1 июл - РИА Новости. Федеральный окружной суд отменил предыдущее постановление суда, обязывающее президента страны Жаира Болсонару носить в общественных местах медицинскую маску, сообщают местные СМИ.
Ранее суд обязал Болсонару носить маску во всех общественных местах федерального округа Бразилиа. За несоблюдение этой меры ему грозит штраф в размере 2 тысяч реалов в день (около 387 долларов США).
"Указ, обязывающий жителей федерального округа носить маски, уже существует, поэтому новые ограничения со стороны правосудия не должны были вводиться", - заявил судья, слова которого приводит издание G1.
Президент страны неоднократно появлялся на улицах Бразилиа без маски и перчаток во время митингов или демонстраций в его поддержку. Болсонару активно критикует положения, ограничивающие торговлю и услуги в штатах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, и выступает за необходимость "вертикальной изоляции", при которой только граждане из группы риска и старше 60 лет должны оставаться дома.
В марте Болсонару заявил, что никакой коронавирус не смог бы его сломить, и на фоне объявленной ВОЗ пандемии назвал болезнь "небольшим гриппом". За несколько месяцев пандемии в Бразилии в отставку ушли два министра здравоохранения из-за разногласий с президентом по поводу методов борьбы с эпидемией коронавируса. Сейчас обязанности главы минздрава исполняет генерал ВС Эдуарду Пазуэлу, он не имеет образования в сфере медицины.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус COVID-19Жаир БолсонаруБразилиаБразилияВ мире
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