В Бразилии суд отменил решение, обязывающее Болсонару носить маску

МЕХИКО, 1 июл - РИА Новости. Федеральный окружной суд отменил предыдущее постановление суда, обязывающее президента страны Жаира Болсонару носить в общественных местах медицинскую маску, сообщают местные СМИ.
"Указ, обязывающий жителей федерального округа носить маски, уже существует, поэтому новые ограничения со стороны правосудия не должны были вводиться", - заявил судья, слова которого приводит издание G1.
Президент страны неоднократно появлялся на улицах Бразилиа без маски и перчаток во время митингов или демонстраций в его поддержку. Болсонару активно критикует положения, ограничивающие торговлю и услуги в штатах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, и выступает за необходимость "вертикальной изоляции", при которой только граждане из группы риска и старше 60 лет должны оставаться дома.
В марте Болсонару заявил, что никакой коронавирус не смог бы его сломить, и на фоне объявленной ВОЗ пандемии назвал болезнь "небольшим гриппом". За несколько месяцев пандемии в Бразилии в отставку ушли два министра здравоохранения из-за разногласий с президентом по поводу методов борьбы с эпидемией коронавируса. Сейчас обязанности главы минздрава исполняет генерал ВС Эдуарду Пазуэлу, он не имеет образования в сфере медицины.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.