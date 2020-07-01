В Бразилии суд отменил решение, обязывающее Болсонару носить маску

Президент страны неоднократно появлялся на улицах Бразилиа без маски и перчаток во время митингов или демонстраций в его поддержку. Болсонару активно критикует положения, ограничивающие торговлю и услуги в штатах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, и выступает за необходимость "вертикальной изоляции", при которой только граждане из группы риска и старше 60 лет должны оставаться дома.