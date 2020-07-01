Эксперты объяснили призывы к сносу памятника Баранову на Аляске

ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Выступающие за снос памятника Александру Баранову в американском городе Ситка (штат Аляска) не способны полностью осознать все многообразие аспектов истории русских поселений в Северной Америке, сообщили РИА Новости представители трех неправительственных организаций.
Ранее группа жителей Ситки выступила с предложением убрать из центра города памятник правителю русских поселений в Северной Америке в конце XVIII - начале XIX веков Александру Баранову. Большинство выступающих за снос статуи принадлежит к коренному народу тилинкиты. Координационный совет организаций российских соотечественников США (КСОРС) составил онлайн-петицию против планов по сносу памятника. Мэр города Гэри Пэкстон сообщил РИА Новости, что местные власти рассмотрят вопрос о судьбе памятника в июле или августе.
"Читая заявления сторонников сноса памятника в социальных сетях, я поняла, что они просто не знают собственной истории, потому что им неправильно ее преподносили. Им рассказывали о жестокости Баранова, хотя на самом деле он был одним из самых миролюбивых правителей Русской Америки и пытался жить с (людьми - ред.) в мире", - заявила директор Русского культурного центра на Аляске Анна Верная.
Мнение, что Баранов заставлял коренных жителей принимать православие, также не соответствует действительности, подчеркнула Верная.
По мнению президента Конгресса русских американцев Натальи Сабельник, порча и снос памятников - это не выход.
"На какой бы стороне истории ни оказывались люди, историческое наследие необходимо сохранять. Часто памятники служат напоминанием о периоде, который необходимо помнить и не нужно повторять", - заявила Сабельник.
Она считает, что колонизацию не стоит рассматривать как исключительно негативное явление. В частности, данный процесс способствовал существенному развитию региона, отметила Сабельник.
Владимир Колычев, глава общества "Русская Америка" (Москва), также считает, что представители коренных народов не способны всесторонне рассматривать данный вопрос в историческом контексте.
"К сожалению, у представителей многих коренных народов шоры (на глазах – ред.), которые мешают им смотреть за рамки смертельных оскорблений", - заявил он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с предложением снести памятник правителю русских поселений в Северной Америке, заявил, что в России тоже был период сноса памятников и он не был самым блистательным в истории страны.