Эксперты объяснили призывы к сносу памятника Баранову на Аляске

"Читая заявления сторонников сноса памятника в социальных сетях, я поняла, что они просто не знают собственной истории, потому что им неправильно ее преподносили. Им рассказывали о жестокости Баранова, хотя на самом деле он был одним из самых миролюбивых правителей Русской Америки и пытался жить с (людьми - ред.) в мире", - заявила директор Русского культурного центра на Аляске Анна Верная.