Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200701/1573720363.html
Эксперты объяснили призывы к сносу памятника Баранову на Аляске
Выступающие за снос памятника Александру Баранову в американском городе Ситка (штат Аляска) не способны полностью осознать все многообразие аспектов истории... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T07:51
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
россия
александр баранов
владимир колычев
дмитрий песков
москва
аляска
северная америка
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/21440/20/214402036_0:303:1468:1129_1400x0_80_0_0_599b263520236cd783e5e70647a9865d.jpg
https://ria.ru/20200701/1573717009.html
https://ria.ru/20200616/1572974746.html
https://ria.ru/20200614/1572899035.html
1
россия
москва
аляска
северная америка
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/21440/20/214402036_0:303:1468:1129_1400x0_80_0_0_599b263520236cd783e5e70647a9865d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/21440/20/214402036_0:165:1468:1266_1400x0_80_0_0_b5c4d9b8d3dbcbe90d63c8787df6d5b9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/21440/20/214402036_0:0:1468:1469_1400x0_80_0_0_2f07c9d87c51842ea6ce22eed97aff5b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, россия, александр баранов, владимир колычев, дмитрий песков, москва, аляска, северная америка, сша, общество

Эксперты объяснили призывы к сносу памятника Баранову на Аляске

07:51 01.07.2020
3092
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРусский губернатор Аляски А.А.Баранов
Русский губернатор Аляски А.А.Баранов
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Выступающие за снос памятника Александру Баранову в американском городе Ситка (штат Аляска) не способны полностью осознать все многообразие аспектов истории русских поселений в Северной Америке, сообщили РИА Новости представители трех неправительственных организаций.
Ранее группа жителей Ситки выступила с предложением убрать из центра города памятник правителю русских поселений в Северной Америке в конце XVIII - начале XIX веков Александру Баранову. Большинство выступающих за снос статуи принадлежит к коренному народу тилинкиты. Координационный совет организаций российских соотечественников США (КСОРС) составил онлайн-петицию против планов по сносу памятника. Мэр города Гэри Пэкстон сообщил РИА Новости, что местные власти рассмотрят вопрос о судьбе памятника в июле или августе.
"Читая заявления сторонников сноса памятника в социальных сетях, я поняла, что они просто не знают собственной истории, потому что им неправильно ее преподносили. Им рассказывали о жестокости Баранова, хотя на самом деле он был одним из самых миролюбивых правителей Русской Америки и пытался жить с (людьми - ред.) в мире", - заявила директор Русского культурного центра на Аляске Анна Верная.
Мнение, что Баранов заставлял коренных жителей принимать православие, также не соответствует действительности, подчеркнула Верная.
Город Ситка на Аляске в США
04:37
Мэр города на Аляске не видел предложения о покупке памятника Баранову
По мнению президента Конгресса русских американцев Натальи Сабельник, порча и снос памятников - это не выход.
"На какой бы стороне истории ни оказывались люди, историческое наследие необходимо сохранять. Часто памятники служат напоминанием о периоде, который необходимо помнить и не нужно повторять", - заявила Сабельник.
Она считает, что колонизацию не стоит рассматривать как исключительно негативное явление. В частности, данный процесс способствовал существенному развитию региона, отметила Сабельник.
Президент Франции Шарль де Голль, 1965 год
16 июня, 01:19
Во Франции вандалы облили краской бюст генерала Шарля де Голля
Владимир Колычев, глава общества "Русская Америка" (Москва), также считает, что представители коренных народов не способны всесторонне рассматривать данный вопрос в историческом контексте.
"К сожалению, у представителей многих коренных народов шоры (на глазах – ред.), которые мешают им смотреть за рамки смертельных оскорблений", - заявил он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с предложением снести памятник правителю русских поселений в Северной Америке, заявил, что в России тоже был период сноса памятников и он не был самым блистательным в истории страны.
Протестующие в США
14 июня, 04:39
В США протестующие снесли бюст рабовладельца и сбросили его в реку
2233122
Обсудить 1
Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаРоссияАлександр БарановВладимир КолычевДмитрий ПесковМоскваАляскаСеверная АмерикаСШАОбщество
Рекомендуем
Руки в наручниках
На Сахалине осудили уроженца Узбекистана за финансирование терроризма
Флаги Евросоюза и Германии в Берлине
Эксперт рассказал об ожиданиях от председательства Германии в Совете ЕС
Мужчина голосует по внесению поправок в Конституцию РФ
ЦИК: средняя явка на голосовании по Конституции составила 55,22%
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста коронавируса
Сотрудники полиции во время пускают слезоточивый газ во время протестов в Гонконге
Китай предложил США "попробовать" и ввести санкции против Гонконга
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Эксперт рассказал, с кого должны начать вакцинацию от COVID-19
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
Актер Виктор Проскурин
Умер актер Виктор Проскурин
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
"Росатом" заказал испытания двигателей нового поколения для космоса
Узбекистан
В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило 8,6 тысячи
Вид на Гонконг
В Китае назвали "бандитской логикой" намерение ряда стран ввести санкции
Фотоснимок коронавируса
Коронавирус может начать навсегда поселяться в организме, заявил ученый
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Французский политик сравнил Крым времен Украины со спящей красавицей
Информационно-указательный знак Парковка (парковочное место) и знак дополнительной информации Инвалиды
В России уточняется право инвалидов III группы на бесплатную парковку
Председатель комитета акционеров Nord Stream 2 Герхард Шредер на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Шредер прокомментировал санкции по "Северному потоку - 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:54Эксперт рассказала о вероятности заражения COVID-19 летом
13:53Почти 75% избирателей КБР проголосовали по поправкам к Конституции
13:53Руденя: голосование по конституции - исторический момент
13:51В Хакасии явка на голосовании по поправкам к Конституции превысила 43%
13:51В Калмыкии явка избирателей на голосовании по поправкам составила 62%
13:49В Киргизии за полдня около трех тысяч человек проголосовали по поправкам
13:48В КЧР явка на голосовании по поправкам составила 75,54%
13:47Эксперты назвали голосование по поправкам легитимным и цивилизованным
13:44Цены на нефть марки Brent выросли до 42,37 доллара за баррель
13:43Более 54% избирателей Забайкалья проголосовали по поправкам
13:41В Ярославской области почти 47% избирателей проголосовали по поправкам
13:41Более 93% избирателей Тувы пришли на голосование по поправкам
13:40В Иране число случаев коронавируса превысило 230 тысяч
13:38В Петербурге явка на голосовании по поправкам составила 62,17%
13:35В Москве на Тверском путепроводе затруднено движение
13:35МЧС предупредило москвичей о дожде с градом и сильном ветре
13:34Более половины избирателей Липецкой области проголосовали по поправкам
13:33В Курской области около 82% избирателей проголосовали по поправкам
13:30В Мордовии около 74% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
13:30В Подмосковье явка на голосовании по поправкам превысила 64%
Лента новостейМолния