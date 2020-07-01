Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200701/1573720309.html
Число жертв ДТП с участием авто УФСИН под Хабаровском выросло до трех
Третий пострадавший в крупной аварии с участием автомобиля УФСИН у села Заозерное скончался в ночь на среду, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T07:50
хабаровский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564095193_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_4cff439e5c07ddca63f5ed1d546cebb0.jpg
https://ria.ru/20200630/1573710991.html
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564095193_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_4cff439e5c07ddca63f5ed1d546cebb0.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564095193_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_d2d27ffa6f69b1a0562a7fba043798db.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564095193_85:0:2133:2048_1400x0_80_0_0_73c2bd28cd3d99368c8b30b6da2fa12b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хабаровский край, происшествия

Число жертв ДТП с участием авто УФСИН под Хабаровском выросло до трех

07:50 01.07.2020
1062
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Скорая помощь. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 1 июл - РИА Новости. Третий пострадавший в крупной аварии с участием автомобиля УФСИН у села Заозерное скончался в ночь на среду, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ГИБДД Хабаровского края.
Ранее сообщалось, что авария произошла в понедельник вечером. У села Заозерного столкнулись автомобиль "Лада", который принадлежал управлению Федеральной службы исполнения наказаний, и Toyota Vitz. Погибли два человека, в том числе сотрудник УФСИН, семеро получили травмы и госпитализированы.
"Скончался ещё один пострадавший в аварии у села Заозерное. Всего жертв аварии трое", - сказал собеседник агентства.
Машина скорой помощи
Вчера, 22:33
В Нижнем Новгороде семь человек пострадали при ДТП
101500
Обсудить 0
Хабаровский крайПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Прокуратуры России
Жителя Якутии будут судить за изнасилования детей
Сотрудник МЧС России
В КБР более 80 спасателей ищут упавших в реку на машине людей
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка к Ржевскому мемориалу
Раскрыто содержание записки, которую Путин передал девушке подо Ржевом
Сотрудники полиции во время пускают слезоточивый газ во время протестов в Гонконге
Китай предложил США "попробовать" и ввести санкции против Гонконга
Русский губернатор Аляски А.А.Баранов
Эксперты объяснили призывы к сносу памятника Баранову на Аляске
Бурый медведь
На Колыме застрелили убившего геолога медведя
Актер Виктор Проскурин
Умер актер Виктор Проскурин
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Сургуте полицейских уволили после банкета в обход запретов из-за COVID
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам
Вид на Гонконг
В Китае назвали "бандитской логикой" намерение ряда стран ввести санкции
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший
Санитарная обработка класса в школе
Врач рассказал, как изменится обучение в школах с 1 сентября
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на деревообрабатывающем предприятии в Красноярском крае
В Красноярском крае потушили пожар на деревообрабатывающем предприятии
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев резко ответил на приговор экс-главбуху "Седьмой студии"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:54Эксперт рассказала о вероятности заражения COVID-19 летом
13:53Почти 75% избирателей КБР проголосовали по поправкам к Конституции
13:53Руденя: голосование по конституции - исторический момент
13:51В Хакасии явка на голосовании по поправкам к Конституции превысила 43%
13:51В Калмыкии явка избирателей на голосовании по поправкам составила 62%
13:49В Киргизии за полдня около трех тысяч человек проголосовали по поправкам
13:48В КЧР явка на голосовании по поправкам составила 75,54%
13:47Эксперты назвали голосование по поправкам легитимным и цивилизованным
13:44Цены на нефть марки Brent выросли до 42,37 доллара за баррель
13:43Более 54% избирателей Забайкалья проголосовали по поправкам
13:41В Ярославской области почти 47% избирателей проголосовали по поправкам
13:41Более 93% избирателей Тувы пришли на голосование по поправкам
13:40В Иране число случаев коронавируса превысило 230 тысяч
13:38В Петербурге явка на голосовании по поправкам составила 62,17%
13:35В Москве на Тверском путепроводе затруднено движение
13:35МЧС предупредило москвичей о дожде с градом и сильном ветре
13:34Более половины избирателей Липецкой области проголосовали по поправкам
13:33В Курской области около 82% избирателей проголосовали по поправкам
13:30В Мордовии около 74% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
13:30В Подмосковье явка на голосовании по поправкам превысила 64%
Лента новостейМолния