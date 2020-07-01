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В Китае назвали "бандитской логикой" намерение ряда стран ввести санкции
Угрозы и намерение ряда стран ввести санкции в отношении некоторых китайских чиновников из-за принятия закона о национальной безопасности в Гонконге... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T07:48
всекитайское собрание народных представителей
гонконг
китай
сша
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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всекитайское собрание народных представителей, гонконг, китай, сша, в мире

В Китае назвали "бандитской логикой" намерение ряда стран ввести санкции

07:48 01.07.2020
1736
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВид на Гонконг
Вид на Гонконг
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ПЕКИН, 1 июл – РИА Новости. Угрозы и намерение ряда стран ввести санкции в отношении некоторых китайских чиновников из-за принятия закона о национальной безопасности в Гонконге представляют собой "бандитскую логику", заявил на пресс-конференции в среду замглавы канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета КНР Чжан Сяомин.
Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей 30 июня одобрил закон о нацбезопасности в Гонконге, он вступил в силу в этот же день. ПК ВСНП также принял решение включить закон в приложение III Основного закона о специальном административном районе Гонконг.
"Что касается упомянутых вами некоторых стран, которые заявляют о намерении ввести санкции в отношении ряда китайских чиновников, я считаю, что это бандитская логика", - заявил Чжан Сяомин.
По его словам, то, что Пекин делает в настоящее время - это принятие закона по обеспечению национальной безопасности в одной из административно-территориальных единиц КНР, "какое вам до этого дело, это исключительно наши внутренние дела".
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В последнее время отношения между США и Китаем вновь обострились из-за законопроекта о защите национальной безопасности специального административного района страны - Гонконга, который, как считают в Вашингтоне, направлен на ликвидацию его высокой автономии. Ранее США ввели визовые ограничения для должностных лиц КПК, "ответственных за подрыв автономии Гонконга". Кроме того, прекращен экспорт оборонных технологий и технологий двойного назначения в Гонконг. Также будут ликвидированы преференции, которые действовали для этой территории.
В законопроекте обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.
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В Госсовете КНР прокомментировали закон о нацбезопасности Гонконга
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