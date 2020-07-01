В Китае назвали "бандитской логикой" намерение ряда стран ввести санкции

"Что касается упомянутых вами некоторых стран, которые заявляют о намерении ввести санкции в отношении ряда китайских чиновников, я считаю, что это бандитская логика", - заявил Чжан Сяомин.

В законопроекте обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.