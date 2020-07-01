На Колыме застрелили убившего геолога медведя

"Медведя-людоеда застрелили. Есть полная уверенность, что это именно тот хищник по наличию в его желудке человеческих останков. Оставлять его в живых было нельзя: однажды напавший на человека медведь обязательно сделает это снова", - рассказал собеседник агентства.