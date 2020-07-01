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На Колыме застрелили убившего геолога медведя
Охотники застрелили медведя, убившего геолога в Омсукчаном округе Магаданской области, сообщил РИА Новости представитель охотуправления региона. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T07:47
магаданская область
происшествия
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РИА Новости
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353
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магаданская область, происшествия

На Колыме застрелили убившего геолога медведя

07:47 01.07.2020
352
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБурый медведь
Бурый медведь
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МАГАДАН, 1 июл - РИА Новости, Людмила Щербакова. Охотники застрелили медведя, убившего геолога в Омсукчаном округе Магаданской области, сообщил РИА Новости представитель охотуправления региона.
Медведь напал и загрыз пожилого геолога из геологической партии предприятия "Серебро Магадана". Геологи работали на участке возвышенности "Тынгыльчанская", расположенной в 150 километрах от поселка Омсукчан.
"Медведя-людоеда застрелили. Есть полная уверенность, что это именно тот хищник по наличию в его желудке человеческих останков. Оставлять его в живых было нельзя: однажды напавший на человека медведь обязательно сделает это снова", - рассказал собеседник агентства.
Следователи сейчас проводят проверку по факту гибели геолога, выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает СУСК России по региону.
"Погибшего нашли работники предприятия в лесном массиве примерно в двухстах метрах от базового лагеря. Характер травм указывает, что мужчина, вероятнее всего, стал жертвой нападения дикого медведя. Однако окончательные выводы будут сделаны после проведения судебной медицинской экспертизы. В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия по установлению всех обстоятельств гибели геолога, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - сообщает ведомство.
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