https://ria.ru/20200701/1573720150.html
Facebook сообщила о закрытии сотен аккаунтов правых экстремистов
Компания Facebook во вторник сообщила о закрытии сотен аккаунтов, групп и страниц, связанных с правыми экстремистами, причастными к беспорядкам в США. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T07:46
2020-07-01T07:46
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/152011/21/1520112107_0:0:2800:1576_1400x0_80_0_0_b5e3624696aa03aad7a37f251e1d1321.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
facebook, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости.
Компания Facebook
во вторник сообщила о закрытии сотен аккаунтов, групп и страниц, связанных с правыми экстремистами, причастными к беспорядкам в США
.
По сообщению компании, речь идет о праворадикальном движении Boogaloo, активисты которого проявили себя во время массовых протестов в последнее время.
Компания сообщает, что запрещенный контент, который нарушает правила компании, был размещен на 220 учетных записях Facebook и 95 учетных записей Instagram и на десятках страниц и групп. В Facebook посчитали, что записи представляли "реальную угрозу" для общественной безопасности, поскольку они "активно пропагандируют насилие в отношении гражданских лиц, правоохранительных органов, правительственных чиновников и учреждений". Для этих целей Boogaloo вербовали последователей через упомянутые соцсети для насильственных целей.
Параллельно Facebook закрыла еще около 500 аккаунтов, которые не были связаны с Boogaloo, но на которых размещался "аналогичный контент", восхваляющий или поддерживающий это движение.
Активисты движения Boogaloo, название которого подразумевает вторую гражданскую войну в США, ранее были замечены в ряде инцидентов, связанных в том числе с нападением на полицейских. Они являются сторонниками свободного оборота оружия. Однако как таковой организации Boogaloo не существует, как нет и единого органа управления, четкой идеологии или плана действий.