Facebook сообщила о закрытии сотен аккаунтов правых экстремистов

ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Компания Компания Facebook во вторник сообщила о закрытии сотен аккаунтов, групп и страниц, связанных с правыми экстремистами, причастными к беспорядкам в США

По сообщению компании, речь идет о праворадикальном движении Boogaloo, активисты которого проявили себя во время массовых протестов в последнее время.

Компания сообщает, что запрещенный контент, который нарушает правила компании, был размещен на 220 учетных записях Facebook и 95 учетных записей Instagram и на десятках страниц и групп. В Facebook посчитали, что записи представляли "реальную угрозу" для общественной безопасности, поскольку они "активно пропагандируют насилие в отношении гражданских лиц, правоохранительных органов, правительственных чиновников и учреждений". Для этих целей Boogaloo вербовали последователей через упомянутые соцсети для насильственных целей.

Параллельно Facebook закрыла еще около 500 аккаунтов, которые не были связаны с Boogaloo, но на которых размещался "аналогичный контент", восхваляющий или поддерживающий это движение.