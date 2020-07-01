Трамп может наложить вето на законопроект об оборонном бюджете

Не влезай – сядешь. За снос памятников в США будут арестовывать Президент США приказал федеральным властям арестовывать вандалов, которые сносят памятники и приговаривать их к лишению свободы на срок до 10 лет. Но местные власти уже сами научились избавляться от неугодных статуй вполне законно.