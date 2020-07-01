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Трамп может наложить вето на законопроект об оборонном бюджете
Президент США Дональд Трамп заявил, что наложит вето на законопроект об оборонном бюджете США, если в нем будет содержаться положение о переименовании военных... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T07:44
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
элизабет уоррен
дональд трамп
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, элизабет уоррен, дональд трамп, сша, в мире

Трамп может наложить вето на законопроект об оборонном бюджете

07:44 01.07.2020
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что наложит вето на законопроект об оборонном бюджете США, если в нем будет содержаться положение о переименовании военных баз, названных именами генералов рабовладельческого Юга в Гражданской войне.

"Я наложу вето на законопроект об оборонном бюджете, если в нем будет поправка Элизабет "Покахонтас" Уоррен (из всех людей!), которая приведет к переименованию (и другим плохим вещам!) Форт-Брэгга, Форта Роберта Эдварда Ли и многих других военных баз, с которых мы победили в двух мировых войнах!" - написал Трамп в Twitter.

Ранее комитет сената США по вооруженным силам одобрил оборонный бюджет на 740 миллиардов долларов. Законопроект еще должен принять полный состав сената, затем его следует согласовать с проектом палаты представителей и при необходимости проголосовать вновь, и лишь затем он поступит на подпись президенту Дональду Трампу.
Среди мер законопроекта - предложение переименовать военные базы, названные именами генералов рабовладельческого Юга в Гражданской войне. Сенатор Элизабет Уоррен внесла эту поправку на фоне протестов и беспорядков после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе.
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаЭлизабет УорренДональд ТрампСШАВ мире
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