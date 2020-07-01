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В Боливии обвинили Моралеса в заговоре в рамках дела об аппаратах ИВЛ
Замминистра по борьбе с коррупцией Боливии Гидо Мельгар заявил, что в деле о закупках аппаратов ИВЛ по завышенным ценам появились 17 новых подозреваемых,... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T07:42
смена власти в боливии
эво моралес
боливия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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смена власти в боливии, эво моралес, боливия, в мире

В Боливии обвинили Моралеса в заговоре в рамках дела об аппаратах ИВЛ

07:42 01.07.2020
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© AP Photo / Juan KaritaПрезидент Боливии Эво Моралес
Президент Боливии Эво Моралес
© AP Photo / Juan Karita
МЕХИКО, 1 июл - РИА Новости. Замминистра по борьбе с коррупцией Боливии Гидо Мельгар заявил, что в деле о закупках аппаратов ИВЛ по завышенным ценам появились 17 новых подозреваемых, связанных с прошлым правительством, включая экс-президента Эво Моралеса.

"Мы столкнулись с возможным заговором с целью опорочить действующее правительство и присвоить средства от закупки по завышенным ценам", - сказал в ходе пресс-конференции Мельгар, которого цитирует издание Razon.

По словам Мельгара, власти расширили дело, включив в него 17 человек, связанных с прошлым правительством, включая свергнутого президента Моралеса, который находится сейчас в Аргентине.
Ранее по этому делу среди шести подозреваемых был задержан и помещен под домашний арест экс-глава минздрава Марсело Навахас.
Скандал вокруг аппаратов ИВЛ разразился на следующий день после их прибытия в страну, когда медики заявили, что оборудование не соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения и непригодно для использования в реанимации. Помимо этого стало известно, что правительство Боливии заплатило более 20 тысяч долларов за каждый из 170 аппаратов с заводской ценой 7 243 доллара. Это вызвало протесты среди местного населения, включая университеты, которые ранее предлагали производить оборудование в среднем по цене в 1 тысячу долларов.
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