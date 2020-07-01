В Боливии обвинили Моралеса в заговоре в рамках дела об аппаратах ИВЛ

"Мы столкнулись с возможным заговором с целью опорочить действующее правительство и присвоить средства от закупки по завышенным ценам", - сказал в ходе пресс-конференции Мельгар, которого цитирует издание Razon .

Скандал вокруг аппаратов ИВЛ разразился на следующий день после их прибытия в страну, когда медики заявили, что оборудование не соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения и непригодно для использования в реанимации. Помимо этого стало известно, что правительство Боливии заплатило более 20 тысяч долларов за каждый из 170 аппаратов с заводской ценой 7 243 доллара. Это вызвало протесты среди местного населения, включая университеты, которые ранее предлагали производить оборудование в среднем по цене в 1 тысячу долларов.