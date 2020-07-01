https://ria.ru/20200701/1573719983.html
В КБР более 80 спасателей ищут упавших в реку на машине людей
Больше 80 спасателей с утра среды приступили к поискам трёх человек, которые во вторник на машине сорвались в реку в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии,... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T07:41
2020-07-01T07:41
кабардино-балкарская республика (кбр)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
эльбрусский район
баксан
происшествия
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https://ria.ru/20200513/1571384007.html
эльбрусский район
баксан
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кабардино-балкарская республика (кбр), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эльбрусский район, баксан, происшествия