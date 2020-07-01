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В КБР более 80 спасателей ищут упавших в реку на машине людей
Больше 80 спасателей с утра среды приступили к поискам трёх человек, которые во вторник на машине сорвались в реку в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии,... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T07:41
кабардино-балкарская республика (кбр)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
эльбрусский район
баксан
происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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кабардино-балкарская республика (кбр), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эльбрусский район, баксан, происшествия

В КБР более 80 спасателей ищут упавших в реку на машине людей

07:41 01.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник МЧС России. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 1 июл - РИА Новости. Больше 80 спасателей с утра среды приступили к поискам трёх человек, которые во вторник на машине сорвались в реку в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщает региональное ГУ МЧС.
Ранее сообщалось, что вечером во вторник между населенными пунктами Тырныауз и Верхний Баксан в ущелье в реку Баксан сорвался автомобиль ВАЗ-2109. По информации регионального МВД, 24-летний местный житель, по предварительным данным, не справился с управлением, съехал с проезжей части, машина упала в реку. Перед падением автомобиля он успел выскочить из машины. По словам водителя, в автомашине находились 22-летняя девушка и двое подростков 14 и 17 лет. Их поиски вечером во вторник были приостановлены.
"В 4.30 мск среды поисково-спасательные работы возобновлены. Группировка МЧС увеличена до 83 человек и 12 единиц техники", -говорится в сообщении.
По данным ведомства, спасатели ведут поиски вдоль прибрежной линии по течению реки, зона поиска разбита на сектора.
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Кабардино-Балкарская Республика (КБР)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Эльбрусский районБаксанПроисшествия
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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