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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573719912.html
На Чукотке свыше 70% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
Свыше 70% избирателей на Чукотке, по данным на 15.00 (06.00 мск), приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщил РИА Новости представитель РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T07:38
голосование по поправкам в конституцию
чукотка
конституция рф
анадырь
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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чукотка, конституция рф, анадырь, политика

На Чукотке свыше 70% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию

07:38 01.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГолосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 1 июл – РИА Новости. Свыше 70% избирателей на Чукотке, по данным на 15.00 (06.00 мск), приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщил РИА Новости представитель избиркома региона.
В среду в РФ наступил последний день голосования по поправкам в Конституцию. На Чукотке работают 55 избирательных участков, в том числе пять в Анадыре. Всего в регионе зарегистрировано 33 194 избирателя, более половины из них проголосовали с 25 по 30 июня. В досрочном голосовании в труднодоступных местностях приняли участие более 1,7 тысячи человек.
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
06:12Голосование по поправкам в Конституцию
На Сахалине явка на голосовании по поправкам к Конституции превысила 59%
"По данным на 15.00 проголосовали 21 127 человек - 70,81%", - сказал собеседник агентства.
По его словам, нарушений или жалоб на возможные нарушения в регионе не зафиксировано.
Явка на выборах президента РФ в 2018 году на Чукотке на 15.00 составила 67,40%.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
04:08Голосование по поправкам в Конституцию
Три села на Чукотке показали явку в 100% на голосовании по поправкам
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Голосование по поправкам в КонституциюЧукоткаКонституция РФАнадырьПолитика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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