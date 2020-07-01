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Распространение нового коронавируса
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В инфекционной больнице №2 в Москве почти 110 человек лечатся от COVID-19
Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 554 человека, у 108 из них подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T07:38
распространение нового коронавируса
светлана краснова (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571340766_0:231:3127:1990_1400x0_80_0_0_c27a8b30c101d1e2c4f02927de167c52.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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светлана краснова (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В инфекционной больнице №2 в Москве почти 110 человек лечатся от COVID-19

07:38 01.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедики везут на носилках пациента
Медики везут на носилках пациента
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медики везут на носилках пациента. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 554 человека, у 108 из них подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана Краснова.

"В больнице 554 человека (в том числе 16 в реанимации), из них: 177 человек с подозрением на COVID/108 случаев подтверждено лабораторно, из них: 10/10 детей, 11/11 беременных, рожениц и родильниц, 5/5 человек в хирургическом отделении, 4/4 пациента в реанимации (на ИВЛ один)", - написала она в Facebook.

Краснова также добавила, что за сутки в больницу поступил 61 человек, из них восемь с COVID. Также было выписано 84 человека, из них 25 выздоровели от коронавирусной инфекции.
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Распространение нового коронавирусаСветлана Краснова (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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