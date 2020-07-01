В инфекционной больнице №2 в Москве почти 110 человек лечатся от COVID-19

"В больнице 554 человека (в том числе 16 в реанимации), из них: 177 человек с подозрением на COVID/108 случаев подтверждено лабораторно, из них: 10/10 детей, 11/11 беременных, рожениц и родильниц, 5/5 человек в хирургическом отделении, 4/4 пациента в реанимации (на ИВЛ один)", - написала она в Facebook.