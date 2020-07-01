В Хабаровском крае треть избирателей проголосовали по поправкам

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России

ХАБАРОВСК, 1 июл – РИА Новости. Более 332 тысяч избирателей Более 332 тысяч избирателей Хабаровского края , или 33,72%, проголосовали по поправкам в Конституцию РФ к 12.00 по местному времени (5.00 мск), сообщил журналистам председатель избиркома региона Геннадий Накушнов.

Ранее сообщалось, что на 10 утра в крае с учетом проголосовавших с 25 по 30 июня свое мнение о поправках высказали 29,47% избирателей. Всего в регионе в списки избирателей внесено 982,49 тысячи жителей региона.

"На 12 часов с учетом тех, кто уже голосовал досрочно с 25 до 30 июня, в крае проголосовали 33,72%, или 332 тысячи 356 избирателей", - сказал Накушнов.

По его словам, активнее всего голосуют в Аяно-Майском районе – явка там составляет 68,68%, в Комсомольском районе – 68,07%, Тугуро-Чумиканском – 62,46%. В Хабаровске Комсомольске-на-Амуре проголосовало почти одинаковое количество избирателей – 31,81% и 31,59% соответственно.

Он отметил, что происшествий во время голосования не зарегистрировано.