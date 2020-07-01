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В Хабаровском крае треть избирателей проголосовали по поправкам
Более 332 тысяч избирателей Хабаровского края, или 33,72%, проголосовали по поправкам в Конституцию РФ к 12.00 по местному времени (5.00 мск), сообщил... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T07:37
2020-07-01T07:37
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
комсомольск-на-амуре
хабаровск
комсомольский район
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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конституция рф, комсомольск-на-амуре, хабаровск, комсомольский район, политика
ХАБАРОВСК, 1 июл – РИА Новости.
Более 332 тысяч избирателей Хабаровского края
, или 33,72%, проголосовали по поправкам в Конституцию РФ к 12.00 по местному времени (5.00 мск), сообщил журналистам председатель избиркома региона Геннадий Накушнов.
Ранее сообщалось, что на 10 утра в крае с учетом проголосовавших с 25 по 30 июня свое мнение о поправках высказали 29,47% избирателей. Всего в регионе в списки избирателей внесено 982,49 тысячи жителей региона.
"На 12 часов с учетом тех, кто уже голосовал досрочно с 25 до 30 июня, в крае проголосовали 33,72%, или 332 тысячи 356 избирателей", - сказал Накушнов.
По его словам, активнее всего голосуют в Аяно-Майском районе – явка там составляет 68,68%, в Комсомольском районе
– 68,07%, Тугуро-Чумиканском – 62,46%. В Хабаровске
и Комсомольске-на-Амуре
проголосовало почти одинаковое количество избирателей – 31,81% и 31,59% соответственно.
Он отметил, что происшествий во время голосования не зарегистрировано.
В 2018 году на выборах президента РФ к 12.00 проголосовали 31,1% жителей Хабаровского края.