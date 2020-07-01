На Камчатке больше 40% избирателей уже проголосовали по поправкам

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июл — РИА Новости. Явка на голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ на Камчатке превысила 40% к 15.00 по местному времени (6.00 мск), сообщили РИА Новости в краевой избирательной комиссии.
В среду в РФ наступил последний день голосования по поправкам в конституцию. На Камчатке открылось 292 избирательных участка, из них 105 находятся на судах в море и 187 – на суше. Всего на территории региона зарегистрировано порядка 240 тысяч избирателей.
"По данным на 15.00 по камчатскому времени (6.00 мск), явка на общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в Камчатском крае составила 40,07%, или 96 тысяч 719 человек", - сообщает краевой избирком.
Отмечается, что самая большая явка на Камчатке зафиксирована в Соболевском районе — 79,89%, наименее активно голосуют жители Петропавловска-Камчатского — здесь на избирательные участки пришли 32% от общего числа зарегистрированных в городе избирателей.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.