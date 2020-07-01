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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573719822.html
На Камчатке больше 40% избирателей уже проголосовали по поправкам
Явка на голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ на Камчатке превысила 40% к 15.00 по местному времени (6.00 мск), сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T07:37
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
владимир путин
соболевский район
камчатский край
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, конституция рф, владимир путин, соболевский район, камчатский край, политика

На Камчатке больше 40% избирателей уже проголосовали по поправкам

07:37 01.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГолосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июл — РИА Новости. Явка на голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ на Камчатке превысила 40% к 15.00 по местному времени (6.00 мск), сообщили РИА Новости в краевой избирательной комиссии.
В среду в РФ наступил последний день голосования по поправкам в конституцию. На Камчатке открылось 292 избирательных участка, из них 105 находятся на судах в море и 187 – на суше. Всего на территории региона зарегистрировано порядка 240 тысяч избирателей.
Мужчина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
06:23Голосование по поправкам в Конституцию
В Забайкалье явка на голосовании по поправкам составила 48,94%
"По данным на 15.00 по камчатскому времени (6.00 мск), явка на общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в Камчатском крае составила 40,07%, или 96 тысяч 719 человек", - сообщает краевой избирком.
Отмечается, что самая большая явка на Камчатке зафиксирована в Соболевском районе — 79,89%, наименее активно голосуют жители Петропавловска-Камчатского — здесь на избирательные участки пришли 32% от общего числа зарегистрированных в городе избирателей.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
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06:21Голосование по поправкам в Конституцию
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФВладимир ПутинСоболевский районКамчатский крайПолитика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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