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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В Индии началось голосование по поправкам в Конституцию России
Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось в посольстве России в Нью-Дели и в генеральных консульствах Российской Федерации в стране, передает... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T07:38
в мире
голосование по поправкам в конституцию
россия
николай кудашев
конституция рф
куданкулам
владимир путин
нью-дели
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353
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в мире, россия, николай кудашев, конституция рф, куданкулам, владимир путин, нью-дели, дели, политика

В Индии началось голосование по поправкам в Конституцию России

07:36 01.07.2020 (обновлено: 07:38 01.07.2020)
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CC BY-SA 3.0 / Lord Mountbatten / Enbassy of the Russian Federation in New DelhiПосольство РФ в Нью-Дели, Индия
Посольство РФ в Нью-Дели, Индия
CC BY-SA 3.0 / Lord Mountbatten / Enbassy of the Russian Federation in New Delhi
НЬЮ-ДЕЛИ, 1 июл - РИА Новости. Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось в посольстве России в Нью-Дели и в генеральных консульствах Российской Федерации в стране, передает корреспондент РИА Новости.
"Участок для голосования специально развернут для россиян, которые сегодня находятся в Дели. У них сегодня большой день – голосование по вопросам внесения изменений в конституцию. Это, по сути, голосование за будущее страны, за завтрашний день нашего Отечества. Предложения о внесении изменений лично внесены президентом Российской Федерации. Мне хочется верить, что граждане проявят максимальную политическую активность и отдадут свои голоса за устойчивое, стабильное и свободное будущее нашего Отечества", - сказал российским журналистам посол России в Индии Николай Кудашев.
Посольство РФ в Японии
06:21Голосование по поправкам в Конституцию
В российском посольстве в Токио началось голосование по поправкам
Он отметил, что всего голосование в Индии для россиян будет проходить на четырех участках – в посольстве в Нью-Дели и трех генеральных консульствах России в Ченнаи, Калькутте и Мумбаи. Также прошло выездное голосование.
"Насколько нам позволяли реальные условия санитарно-эпидемической ситуации в стране пребывания, было организовано выездное голосование на площадке строящейся АЭС "Куданкулам". Прошло оно с высокой степенью активности избирателей – 55 человек получили возможность отдать свои голоса по ключевому вопросу изменения основного закона России", - сказал посол.
В связи с эпидемической ситуацией из-за пандемии коронавируса голосование проходит с соблюдением всех санитарных мер – на входе в избирательный участок дипломаты измеряют температуру всем входящим инфракрасным термометром, там же можно взять одноразовую маску и перчатки.
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
06:15Голосование по поправкам в Конституцию
На Урале открылись участки для голосования по поправкам в конституцию
Члены избирательной комиссии защищены респираторами и прозрачными масками, вход и выход в избирательный участок разделены, а свой паспорт участвующие в голосование россияне показывают избирательной комиссии в развернутом виде издалека. Сам процесс голосования не изменился - после записи паспортных данных выдается бюллетень и синяя шариковая ручка, а отдать свой голос нужно в специальной кабинке с непрозрачными стеклами.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Мужчина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
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Голосование по поправкам в КонституциюВ миреРоссияНиколай КудашевКонституция РФКуданкуламВладимир ПутинНью-ДелиДелиПолитика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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